***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2020 14:40
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çan-2 Termik Santrali Projesine yönelik olarak kullanmış olduğu 175 Mn Euro uzun vadeli proje finansmanı kredisinin 20 Mn Euro'luk kısmı uygun şartlarda, aynı vade ve ödeme koşullarıyla Türk Lirasına çevrilmiştir. Kredinin kalan kısmı için de uygun şartlarda Türk Lirasına çevrilmesine yönelik bankalar ile talep, değerlendirme ve görüşme süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818584
BIST
14:58121.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.301,96
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:586,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:586,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5920
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|Önceki Kapanış
|: 6,5750
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6,6047
En Düşük
6,5491
14:58304,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,88
|Açılış
|: 304,36
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.268.911
|% 19,95
|
|PAPIL
|11,63
|50.786.785
|% 7,39
|
|NATEN
|19,95
|1.732.402
|% 5,00
|
|CEOEM
|7,72
|2.999.567
|% 0,78
|
|DERAS
|4,26
|12.595.215
|% -2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8204
|7,8596
|% 0,60
|
|Frank
|6,1712
|6,2083
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6055
|1,6136
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-1,75
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,58
|
|Yarım
|969
|994
|-0,77
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|1,15
|