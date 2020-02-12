***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çan-2 Termik Santrali Projesine yönelik olarak kullanmış olduğu 175 Mn Euro uzun vadeli proje finansmanı kredisinin 20 Mn Euro'luk kısmı uygun şartlarda, aynı vade ve ödeme koşullarıyla Türk Lirasına çevrilmiştir. Kredinin kalan kısmı için de uygun şartlarda Türk Lirasına çevrilmesine yönelik bankalar ile talep, değerlendirme ve görüşme süreci devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818584BIST