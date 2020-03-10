***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2019 dönem sonu itibariyle konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK-EBITDA) 227 Mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılınin ilk çeyreğinde Çan-2 Termik Santrali ramp-up döneminde olduğu için stabil üretim gerçekleştirememiştir. Bu sebeple 2019 yılı FAVÖK'ün 211,5 Mn TL'si (2019 yılı toplam FAVÖK'ün %93'ü) grubun son 9 aylık faaliyetlerinden gelmektedir.Diğer taraftan 31.12.2019 itibariyle Grubun ana ortaklık paylarına ait zararının (186,4 mn TL) büyük bir kısmı kambiyo zararlarından (Kur farkı) kaynaklanmaktadır. Grup şirketlerinin gelirleri önemli oranda dövize endeksli olduğu için bu zarar nakit akışını reel anlamda negatif etkilememektedir.Faaliyetler bazında FAVÖK (EBITDA) kırılımı aşağıda paylaşılmıştır.FAVÖK Kırılımı (Konsolide) 31.12.2019 Dönem Sonu İtibariyle Mn TRLÇan-2 Termik Santrali 214,3Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali 2,3Köprübaşı Hidroelektrik Santrali 8,5Antimuan Madenciliği 5,6Kömür Madenciliği 8,7Elektrik Perakende -9,0Diğer -3,4Toplam 2272019 yılında elde edilen konsolide FAVÖK ise, geçen yılın aynı dönemine göre ise %234,8 oranın da artış artışla toplam 227 Mn Seviyesinde gerçekleşmiştir. (2018 FAVÖK: 67,8 Mn TRL)Dönemler itibariyle Net Finansal Borç/FAVÖK karşılaştırması ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.31.12.2018Net Finansal Borç (Mn TRL) 1.722FAVÖK (Mn TRL) 67,8Net Finansal Borç / FAVÖK (x) 25,430.06.2019Net Finansal Borç (Mn TRL) 1.795FAVÖK (Mn TRL) 148Net Finansal Borç / FAVÖK (x) 12,131.12.2019Net Finansal Borç (Mn TRL) 1.858FAVÖK (Mn TRL) 227Net Finansal Borç / FAVÖK (x) 8,231.12.2018 yıl sonu itibariyle grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanı 25,5 değerinde iken 31.12.2019 itibariyle Net Finansal Borç/FAVÖK 8,2 çarpan seviyesine gerilemiştir. (Net Finansal Borç/FAVÖK hesaplamalarında ilgili dönem sonlarına ait Net Borç kalemi ve ilgili dönemlere ait yıllık konsolide FAVÖK kalemleri dikkate alınmıştır.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826620BIST