***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 20:54
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
31.12.2019 dönem sonu itibariyle konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK-EBITDA) 227 Mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılınin ilk çeyreğinde Çan-2 Termik Santrali ramp-up döneminde olduğu için stabil üretim gerçekleştirememiştir. Bu sebeple 2019 yılı FAVÖK'ün 211,5 Mn TL'si (2019 yılı toplam FAVÖK'ün %93'ü) grubun son 9 aylık faaliyetlerinden gelmektedir.
Diğer taraftan 31.12.2019 itibariyle Grubun ana ortaklık paylarına ait zararının (186,4 mn TL) büyük bir kısmı kambiyo zararlarından (Kur farkı) kaynaklanmaktadır. Grup şirketlerinin gelirleri önemli oranda dövize endeksli olduğu için bu zarar nakit akışını reel anlamda negatif etkilememektedir.
Faaliyetler bazında FAVÖK (EBITDA) kırılımı aşağıda paylaşılmıştır.
FAVÖK Kırılımı (Konsolide) 31.12.2019 Dönem Sonu İtibariyle Mn TRL
Çan-2 Termik Santrali 214,3
Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali 2,3
Köprübaşı Hidroelektrik Santrali 8,5
Antimuan Madenciliği 5,6
Kömür Madenciliği 8,7
Elektrik Perakende -9,0
Diğer -3,4
Toplam 227
2019 yılında elde edilen konsolide FAVÖK ise, geçen yılın aynı dönemine göre ise %234,8 oranın da artış artışla toplam 227 Mn Seviyesinde gerçekleşmiştir. (2018 FAVÖK: 67,8 Mn TRL)
Dönemler itibariyle Net Finansal Borç/FAVÖK karşılaştırması ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
31.12.2018
Net Finansal Borç (Mn TRL) 1.722
FAVÖK (Mn TRL) 67,8
Net Finansal Borç / FAVÖK (x) 25,4
30.06.2019
Net Finansal Borç (Mn TRL) 1.795
FAVÖK (Mn TRL) 148
Net Finansal Borç / FAVÖK (x) 12,1
31.12.2019
Net Finansal Borç (Mn TRL) 1.858
FAVÖK (Mn TRL) 227
Net Finansal Borç / FAVÖK (x) 8,2
31.12.2018 yıl sonu itibariyle grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanı 25,5 değerinde iken 31.12.2019 itibariyle Net Finansal Borç/FAVÖK 8,2 çarpan seviyesine gerilemiştir. (Net Finansal Borç/FAVÖK hesaplamalarında ilgili dönem sonlarına ait Net Borç kalemi ve ilgili dönemlere ait yıllık konsolide FAVÖK kalemleri dikkate alınmıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826620
BIST