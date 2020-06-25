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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.06.2020 08:43
GÜNCEL HABERLER



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik 23.12.2019 tarihli açıklamamızı müteakip olarak Danıştay Altıncı Dairesi tarafından Kütahya İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 2009/7 Genelgesi kapsamında sadece mahkemenin eksik gördüğü hususlara dikkat edilerek yeniden çed raporu hazırlanarak bakanlığa sunulacaktır. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme 1.İDK toplantı yapılması ve nihai kararın verilmesi süreçlerinden oluşacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852745


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Frank 7,2031 7,2464 % 0,05  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 1,30  
Altın Gr. 389 389 0,66  
Cumhuriyet 2.518 2.538 1,70  
Tam 2.592 2.604 3,70  
Yarım 1.259 1.274 1,80  
Çeyrek 630 638 0,90  
Gümüş.Ons 17,56 17,62 0,09  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,03  
B. Petrol 40,19 40,19 -0,12  
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