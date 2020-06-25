***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik 23.12.2019 tarihli açıklamamızı müteakip olarak Danıştay Altıncı Dairesi tarafından Kütahya İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 2009/7 Genelgesi kapsamında sadece mahkemenin eksik gördüğü hususlara dikkat edilerek yeniden çed raporu hazırlanarak bakanlığa sunulacaktır. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme 1.İDK toplantı yapılması ve nihai kararın verilmesi süreçlerinden oluşacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852745BIST