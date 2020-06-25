***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 08:43
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik 23.12.2019 tarihli açıklamamızı müteakip olarak Danıştay Altıncı Dairesi tarafından Kütahya İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 2009/7 Genelgesi kapsamında sadece mahkemenin eksik gördüğü hususlara dikkat edilerek yeniden çed raporu hazırlanarak bakanlığa sunulacaktır. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme 1.İDK toplantı yapılması ve nihai kararın verilmesi süreçlerinden oluşacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852745
BIST
12:15114.822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 372,62
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.861
En Düşük
113.420
12:156,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
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6,8599
En Düşük
6,8491
12:157,7095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 7,7100
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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En Düşük
7,7013
12:15388,50
En Yüksek
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|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 388,50
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|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.183.129
|% 9,88
|
|NUGYO
|4,79
|24.279.792
|% 8,86
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|AKSGY
|4,10
|17.380.489
|% 7,61
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,24
|91.105.132
|% -9,40
|
|BAYRK
|7,88
|5.746.828
|% -6,19
|
|AKMGY
|31,14
|6.290.146
|% -5,81
|
|GUSGR
|4,44
|783.853.751
|% -5,53
|
|GUSGR
|4,44
|783.853.751
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,09
|560.468.116
|% -1,59
|
|HALKB
|6,36
|498.737.230
|% 3,75
|
|GARAN
|8,24
|492.461.282
|% 0,61
|
|VAKBN
|5,18
|418.222.634
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,48
|362.136.080
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,90
|194.499.301
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,09
|560.468.116
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,44
|783.853.751
|% -5,53
|
|EKGYO
|1,93
|305.077.836
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5022
|8,5449
|% 0,20
|
|Frank
|7,2031
|7,2464
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,30
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|1,70
|
|Tam
|2.592
|2.604
|3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|1,80
|
|Çeyrek
|630
|638
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,62
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|-0,12
|
Seans Raporu
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12:27AKSGY
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12:23XU100
Endeks 114, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 7, 959.00 milyon TL de