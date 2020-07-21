***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 19:27
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortakları tarafından bugün gerçekleştirilmiş olan pay satış işlemine yönelik olarak satış yapılan rakamın yaklaşık 30 Milyon TL'lik kısmı ODAS hisseleri ile ilgili verilen teminatlara karşılık olan Alternatif Bank nezdinde yer alan kredinin kapatılmasında ve kalan tutardan en az 50 Milyon TL olmak üzere iştirakimiz olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş' ye aktarılacak ve Yapı Kredi ve Halkbank konsorsiyumunda borç kapatılması amacıyla kullanılacaktır.
Yapılan pay satışı işleminin arkasındaki en önemli unsur Çan-2 Termik Santralinin borcunun vadesinin uzatılarak azami oranlarda TL'ye dönülmesi ve sermaye artırımı öncesinde re-finanse edilerek talep edilen ilave borç ödemelerinde kullanılması yönündedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861035
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8302
18:057,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,96
|Açılış
|: 404,65
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|9.890.113
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,80
|64.635.927
|% 9,99
|
|MERIT
|37,26
|549.809
|% 9,98
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|SNKRN
|2,50
|465.520
|% -6,02
|
|HDFGS
|3,28
|38.028.174
|% -5,75
|
|OYLUM
|3,65
|33.884.687
|% -5,44
|
|TMSN
|8,08
|53.788.832
|% -4,83
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|IHLGM
|1,75
|241.357.573
|% -2,78
|
|HLGYO
|2,45
|145.462.564
|% -2,39
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|IHLGM
|1,75
|241.357.573
|% -2,78
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|HLGYO
|2,45
|145.462.564
|% -2,39
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6860
|8,7296
|% 0,36
|
|Frank
|7,2930
|7,3370
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8176
|1,8268
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|23,14
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.625
|2.647
|24,00
|
|Tam
|2.704
|2.716
|24,70
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,10
|
|Çeyrek
|658
|665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
|
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