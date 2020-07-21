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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2020 19:27
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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket ortakları tarafından bugün gerçekleştirilmiş olan pay satış işlemine yönelik olarak satış yapılan rakamın yaklaşık 30 Milyon TL'lik kısmı ODAS hisseleri ile ilgili verilen teminatlara karşılık olan Alternatif Bank nezdinde yer alan kredinin kapatılmasında ve kalan tutardan en az 50 Milyon TL olmak üzere iştirakimiz olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş' ye aktarılacak ve  Yapı Kredi ve Halkbank konsorsiyumunda borç kapatılması amacıyla kullanılacaktır.
Yapılan pay satışı işleminin arkasındaki en önemli unsur Çan-2 Termik Santralinin borcunun vadesinin uzatılarak azami oranlarda TL'ye dönülmesi ve sermaye artırımı öncesinde re-finanse edilerek talep edilen ilave borç ödemelerinde kullanılması yönündedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861035


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QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
YONGA 29,04 545.894 % 10,00  
YAPRK 16,29 9.890.113 % 9,99  
QNBFB 45,80 64.635.927 % 9,99  
MERIT 37,26 549.809 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6860 8,7296 % 0,36  
Frank 7,2930 7,3370 % 0,27  
Riyal 1,8176 1,8268 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 23,14  
Altın Gr. 404 404 3,66  
Cumhuriyet 2.625 2.647 24,00  
Tam 2.704 2.716 24,70  
Yarım 1.313 1.329 12,10  
Çeyrek 658 665 6,00  
Gümüş.Ons 21,01 21,04 1,10  
Gümüş Gr. 4,61 4,62 0,23  
B. Petrol 44,41 44,41 1,13  
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