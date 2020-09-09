***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralimizin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat mekanizmasında, takip eden çeyrek dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle Mart 2021'de programa dahil edilen 20 günlük planlı duruş fiyat avantajı sebebiyle Eylül 2020'ye alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874132BIST