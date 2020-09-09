***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 14:24
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
../../...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralimizin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat mekanizmasında, takip eden çeyrek dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle Mart 2021'de programa dahil edilen 20 günlük planlı duruş fiyat avantajı sebebiyle Eylül 2020'ye alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874132
BIST
15:501.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:507,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:508,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:50465,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 465,99
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,82
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:48
|FMIZP
|88,00
|22.027.696
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.335.641
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.963
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|EUYO
|2,16
|74.075.047
|% -9,24
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,16
|681.450.689
|% 9,98
|
|AFYON
|4,28
|610.530.147
|% 6,47
|
|ODAS
|2,65
|532.348.832
|% 6,00
|
|GSRAY
|4,78
|449.905.916
|% 9,89
|
|THYAO
|10,82
|399.161.625
|% 0,37
|
|ODAS
|2,65
|532.348.832
|% 6,00
|
|EKGYO
|1,80
|310.413.497
|% -0,55
|
|AFYON
|4,28
|610.530.147
|% 6,47
|
|ADESE
|2,20
|272.411.000
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,63
|381.816.729
|% 8,36
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4945
|7,4967
|% 0,19
|
|Euro
|8,8439
|8,8476
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6711
|9,7196
|% -0,16
|
|Frank
|8,1449
|8,1940
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,17
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,54
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|17,40
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|8,41
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,21
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,02
|
|B. Petrol
|40,18
|40,18
|0,40
|