***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 17:02
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik başvuru bugün itibariyle SPK'ya yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880803
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05487,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 487,11
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8750
|7,8837
|% 0,35
|
|Euro
|9,2950
|9,3078
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2609
|10,3124
|% 0,41
|
|Frank
|8,6244
|8,6764
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0932
|2,1037
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,73
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
-
17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında