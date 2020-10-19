***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 10:30
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi kapsamında hazırlanan madde tadil tasarına yönelik SPK süreci devam etmekte olup, 12.10.2020 tarihinde yapılan izahname başvurumuz bu sürecin tamamlanmasına müteakip SPK tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882301
BIST
11:461.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 1.195
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|Önceki Kapanış
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1.202
En Düşük
1.195
11:467,8953
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486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:44
|BFREN
|908,70
|72.923.354
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.303.955
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.416.987
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.530.901
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|899.623.403
|% 2,09
|
|PETKM
|4,54
|411.428.628
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,96
|391.674.179
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|344.922.850
|% 4,91
|
|AKBNK
|5,31
|298.528.340
|% 2,12
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|ALBRK
|1,71
|344.922.850
|% 4,91
|
|SKBNK
|1,96
|391.674.179
|% 6,52
|
|TSKB
|1,40
|212.823.267
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|188.517.754
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|899.623.403
|% 2,09
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8887
|7,8915
|% -0,53
|
|Euro
|9,2601
|9,2675
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2278
|10,2791
|% 0,10
|
|Frank
|8,6046
|8,6564
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0980
|2,1086
|% -0,50
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|11,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,17
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