***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi kapsamında hazırlanan madde tadil tasarına yönelik SPK süreci devam etmekte olup, 12.10.2020 tarihinde yapılan izahname başvurumuz bu sürecin tamamlanmasına müteakip SPK tarafından değerlendirmeye alınacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882301BIST