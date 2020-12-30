***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 25.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize AyşegülÖzal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895775BIST