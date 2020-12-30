***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 20:12
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 25.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül
Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895775
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
18:057,3850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0914
En Düşük
8,9455
18:05446,44
En Yüksek
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|: -0,07%
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|Açılış
|: 446,44
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3697
|7,3784
|% -0,23
|
|Euro
|9,0274
|9,0593
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,9865
|10,0366
|% 0,36
|
|Frank
|8,3051
|8,3552
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9569
|1,9667
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,79
|
|Altın Gr.
|447
|447
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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