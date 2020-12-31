***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş'nin bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı kapsamında Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası konsorsiyumundan kullanmış olduğu kredilerin mevcut durumda 2025 yılı olan vadeleri, Şirketin serbest nakit akışına destek sağlanması amacıyla 2030 yılı sonu olarak revize edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896174BIST