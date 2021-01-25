***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 16:05
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda da bahsedildiği üzere Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin (Eski Unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.) paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarihli yazısı ile onaylamıştı. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904186
BIST
17:291.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:297,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:298,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0448
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
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9,0459
En Düşük
8,9676
17:29443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,22
|Açılış
|: 443,05
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|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:29
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.338.504
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,78
|11.318.258
|% -8,47
|
|PKENT
|1.440,00
|6.290.379
|% -8,27
|
|INTEM
|64,25
|18.047.834
|% -7,55
|
|KOZAL
|121,10
|2.397.756.793
|% 5,86
|
|ODAS
|3,99
|1.549.335.466
|% 4,72
|
|PETKM
|5,27
|1.428.824.853
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,12
|1.360.348.415
|% 2,89
|
|GARAN
|9,61
|1.037.220.188
|% -1,54
|
|ODAS
|3,99
|1.549.335.466
|% 4,72
|
|TSKB
|2,00
|695.871.899
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|467.308.630
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,48
|712.794.245
|% -0,40
|
|PETKM
|5,27
|1.428.824.853
|% 2,93
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3867
|7,3909
|% -0,26
|
|Euro
|8,9717
|8,9780
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0769
|10,1275
|% -0,31
|
|Frank
|8,2905
|8,3405
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,30
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|10,77
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:29
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17:45ALKIM
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 252, 799 adet işlem
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 94 kaybederek (% -0.14 ) 1, 359
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TBORG, GOLTS, YAPRK, VERTU, OZBAL, AKSEN, GEDIK, DIRIT, BNTAS
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17:44
ISYAT, BAGFS, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
DOCO, MTRYO, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında