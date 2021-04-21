***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut faaliyetleri, normal ve planlı bir şekilde seyretmekte olup, son günlerde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin olarak şirketimiz nezdinde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.Bu çerçevede şirketimizin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek şekilde iştirakimiz Çan2'nin halka arzının son aşaması, Özbekistan'da devam eden 174 MW kurulu güce çıkarılan Urfa Doğalgaz Çevrim Santrali'nin relokasyon projesi ve değerli metal madenciliği kapsamında altın ve değerli metal ruhsat alanı içinde çevre ile azami oranda etkileşimi daraltacak revize çalışmalar ve diğer tüm faaliyet karlılığımızı ilgilendiren çalışmalar da olumlu ve normal olarak devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929801BIST