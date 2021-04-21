***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 09:00
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut faaliyetleri, normal ve planlı bir şekilde seyretmekte olup, son günlerde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin olarak şirketimiz nezdinde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Bu çerçevede şirketimizin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek şekilde iştirakimiz Çan2'nin halka arzının son aşaması, Özbekistan'da devam eden 174 MW kurulu güce çıkarılan Urfa Doğalgaz Çevrim Santrali'nin relokasyon projesi ve değerli metal madenciliği kapsamında altın ve değerli metal ruhsat alanı içinde çevre ile azami oranda etkileşimi daraltacak revize çalışmalar ve diğer tüm faaliyet karlılığımızı ilgilendiren çalışmalar da olumlu ve normal olarak devam etmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929801
BIST
10:061.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.311
10:068,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1724
|Açılış
|: 8,1650
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|Önceki Kapanış
|: 8,1150
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8,3697
En Düşük
8,1672
10:0610,0522
En Yüksek
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|: 1,88%
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|Açılış
|: 9,8000
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|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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|: 1,48%
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|Açılış
|: 478,85
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:06
|FORMT
|1,12
|886.313
|% 12,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|4.459.031
|% 9,66
|
|INTEM
|30,88
|74.421
|% 7,22
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|ADESE
|1,81
|8.159.645
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|99.112
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|18.565.789
|% -9,80
|
|GARAN
|6,99
|85.334.091
|% 0,43
|
|PETKM
|6,29
|31.574.908
|% -1,41
|
|EREGL
|17,77
|31.532.826
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,80
|21.704.136
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,06
|20.137.113
|% -0,48
|
|GARAN
|6,99
|85.334.091
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,80
|21.704.136
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,06
|20.137.113
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,91
|17.150.552
|% -0,68
|
|TSKB
|1,20
|7.021.400
|% -0,83
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3472
|8,3515
|% 2,11
|
|Euro
|10,0170
|10,0522
|% 1,88
|
|Sterlin
|11,5405
|11,5984
|% 1,57
|
|Frank
|9,0379
|9,0924
|% 1,70
|
|Riyal
|2,2071
|2,2182
|% 1,47
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,88
|
|Altın Gr.
|478
|478
|6,52
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,09
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|-0,17
|