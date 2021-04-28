***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin enerji üretim ve madencilik bünyesindeki faaliyetleri, üretim planları çerçevesinde normal bir şekilde devam etmekte olup şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Özellikle enerji üretim faaliyetlerimiz altında yer alan iştirakimiz Çan2 Termik A.Ş.'nin halka arzı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.Enerji üretimi faaliyetlerimiz kapsamında da Çan2 Termik Santrali'nin üretimi 2021 yılının 1. Çeyrek dönemi ile geçen yılın aynı dönemini karşılaştırıldığında %34 oranında artış gösterdiği gözlenmektedir.Diğer taraftan Özbekistan'da gerçekleşecek olan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce çıkacak olan Doğal Gaz Çevirim Santrali relokasyon projesine yönelik çalışmalar öngörülen şekilde devam etmektedir ve santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmektedir.Grubun değerli metal madenciliği kapsamında ise altın ve değerli metal ruhsat alanı içinde çevre ile azami oranda etkileşimi daraltacak revize çalışmalar da devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931546BIST