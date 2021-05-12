***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal DeğerlendirmeŞirketimizin 2021 yılı 1. Çeyrek finansal dönemine yönelik konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %67,6 oranında artarak 72,7 Mn TL seviye yükselmiştir. Konsolide ciro ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 277 Mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.Diğer taraftan 2021 yılı 1. Çeyrek döneminde 190,7 Mn TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşmiştir. Söz konusu dönem zararı, ağırlıklı olarak ilgili faaliyet dönemi içerisinde yaşanan döviz kurlarındaki artış paralelinde finansman giderlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır.Grubun gelirleri büyük bir oranda dövize endeksli olup, ilgili dönemde ortaya çıkan kambiyo zararının büyük bir kısmı realize olmayan ve nakit akışına etki etmeyen bir zarardır. Aynı zamanda Grubun bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin bilanço dönemi sonrasında gerçekleştirmiş olduğu halka arzı ile birlikte elde edilen gelir, döviz kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece grubun konsolide döviz cinsinden borcu 31 Mart 2021 dönemine göre yaklaşık %15 oranında azalmıştır.Operasyonel DeğerlendirmeÖzbekistan'da gerçekleşecek olan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce çıkacak olan Doğal Gaz Çevirim Santrali relokasyon projesine yönelik çalışmalar öngörülen şekilde devam etmektedir ve santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım projesi kapsamında santralden üretilen elektriğin 25 yıl süreliğine USD doları cinsinden alım garantisi bulunmaktadır.Çan-2 Termik Santrali Ocak- Mart 2021 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında artırarak toplam 527 GWh seviyesinde gerçekleştirmiştir. Yine aynı dönem içerisinde de ortalama Kapasite Kullanım Oranı ortalama %75 seviyesine yükseltmiştir. (2020 yılı 1. Çeyrek Kapasite Kullanım Oranı %55,1)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936405BIST