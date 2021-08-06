***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSosyal medyada ortaya çıkan haberlerin bilgi kirliliği yaratmaması amacıyla belirtmek isteriz ki ülkemizde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için Grubumuz, İsrail'den 2 adet yangın söndürme ve 1 adet destek uçağı kiralamış ve Bakanlık koordinasyonunda Türkiye'de yangın söndürme faaliyetlerine başlamıştır. Devam eden bu orman yangınlarının bir an önce son bulmasını temmenni ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955511BIST