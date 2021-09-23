***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuzun mevcut durum itibariyle bilançosunda 132.3 Milyon Euro döviz riski bulunmaktadır. Grubumuz ABD ve Türk Merkez Bankalarının faiz karaları öncesi 17.09.2021 tarihindeki 75 Milyon Euro'luk forward işlemi ile pozisyon almış ve bugün mesai bitimi öncesinde bu işlem kapatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965064BIST