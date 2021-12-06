***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 17:41
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 03.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üylerine yönelik olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül
Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981261
BIST
17:451.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.927
En Düşük
1.899
17:4513,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0475
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:4515,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0191
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:45787,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,26
|Açılış
|: 787,79
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ACSEL
|22,66
|16.908.913
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|197.076
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.636.856
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.077.055
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|274.769.961
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|354.479.352
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.033.274
|% -9,97
|
|SISE
|13,27
|2.774.137.835
|% 0,15
|
|GARAN
|11,84
|2.634.452.969
|% 1,54
|
|THYAO
|18,70
|1.621.450.655
|% 0,92
|
|PETKM
|8,45
|1.269.719.477
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,33
|1.203.439.881
|% 0,00
|
|TSKB
|1,64
|588.075.341
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|1.034.680.559
|% 2,62
|
|ODAS
|1,66
|406.253.389
|% 1,84
|
|GARAN
|11,84
|2.634.452.969
|% 1,54
|
|SISE
|13,27
|2.774.137.835
|% 0,15
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7603
|13,7661
|% 0,35
|
|Euro
|15,5386
|15,5553
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,2106
|18,3019
|% 0,56
|
|Frank
|14,8785
|14,9682
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6641
|3,6825
|% 0,50
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-5,62
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,72
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|1,55
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem
-
17:54MSGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 519, 707 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 59 artarak (% 0.69 ) 1, 701
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, PRKAB, UFUK, QNBFB, KUTPO, PCILT, RAYSG, EGEPO, PEKGY, CRDFA
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, MIATK, EDATA, DOBUR, SODSN, KTSKR