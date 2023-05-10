***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2023 22:07
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grubumuzun bağlı ortaklığı konumunda olan Çan2 Termik A.Ş. bünyesindeki termik santralimizin, en son Ekim 2021 tarihinde yapılmış olan planlı bakımı ve revizyon çalışması, 2023 yılı faaliyet döneminde 02 Mart 2023 – 08 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmış olup santralde bu tarihler arasında üretim gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu planlı bakım ve revizyon çalışmaları göz önüne alındığında Grubumuz, 01.01.2023 – 31.03.2023 faaliyet dönemi içerisinde toplam 373Mn TL konsolide FAVÖK elde etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150225
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
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4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5522
En Düşük
19,5249
17:5921,4846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0403
|Açılış
|: 22,7500
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|Önceki Kapanış
|: 22,4600
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21,4846
En Düşük
21,3983
17:591.275,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.275,62
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|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.276,35
En Düşük
1.274,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5182
|19,5412
|% 0,01
|
|Euro
|21,4444
|21,4846
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,5943
|24,7177
|% 0,04
|
|Frank
|21,8966
|22,0285
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1957
|5,2217
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.564
|4.735
|76,00
|
|Çeyrek
|2.275
|2.360
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,65
|76,65
|-0,79
|