***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuzun bağlı ortaklığı konumunda olan Çan2 Termik A.Ş. bünyesindeki termik santralimizin, en son Ekim 2021 tarihinde yapılmış olan planlı bakımı ve revizyon çalışması, 2023 yılı faaliyet döneminde 02 Mart 2023 – 08 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmış olup santralde bu tarihler arasında üretim gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu planlı bakım ve revizyon çalışmaları göz önüne alındığında Grubumuz, 01.01.2023 – 31.03.2023 faaliyet dönemi içerisinde toplam 373Mn TL konsolide FAVÖK elde etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150225BIST