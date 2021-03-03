***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret. A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.09.2021Vade (Gün Sayısı) 184Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %24,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODAS92117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2021İhraç Fiyatı 0,8961Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 50.000.000 TL nominal değerli 184 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 04-05 Mart 2021 tarihlerinde talep toplanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914870BIST