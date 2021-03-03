***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2021 17:47
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret. A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 184
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %24,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODAS92117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2021
İhraç Fiyatı 0,8961
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 50.000.000 TL nominal değerli 184 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 04-05 Mart 2021 tarihlerinde talep toplanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914870
BIST