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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2021 19:49



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 11.407.520,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014
B Grubu, ODAS, TREODAS00014 591.444.360 788.592.480,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 600.000.000 800.000.000,000 133,33333

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerine yönelik kararları almıştır:
1- Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL'ye çıkarılmasına,
2- İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine,
3- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,
4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
6- Artırılan 800.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,
7- SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki Fonun Kullanım Yeri Raporunun onaylanmasına,
8- İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 6(altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, Sermaye Artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi, hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına,
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Fonun Kullanım Yeri Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939186


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