***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artrımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 11.407.520,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma A Grubu, ODA2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00057 0B Grubu, ODAS, TREODAS00014 591.444.360 788.592.480,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma B Grubu, ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00065 31.203.426,19 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 600.000.000 800.000.000,000 133,33333 31.203.426,190Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 800.000.000 TL bedelli artırılarak 1.400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 23.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Artırılan 800.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, Şirket ana ortaklarının toplam 128.413.938,28 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 04 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde toplam 640.382.804,48 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 31.203.426,19 TL nominal değerli payların 25- 26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 44.627.458,03 TL fon girişi sağlanmıştır.Böylece sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 813.424.200,79 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960973BIST