***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2021 16:39
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artrımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.400.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 11.407.520,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma A Grubu, ODA2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00057 0
B Grubu, ODAS, TREODAS00014 591.444.360 788.592.480,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 Nâma B Grubu, ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00065 31.203.426,19 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 600.000.000 800.000.000,000 133,33333 31.203.426,190
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.08.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 800.000.000 TL bedelli artırılarak 1.400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 23.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Artırılan 800.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, Şirket ana ortaklarının toplam 128.413.938,28 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 04 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde toplam 640.382.804,48 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 31.203.426,19 TL nominal değerli payların 25- 26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 44.627.458,03 TL fon girişi sağlanmıştır.
Böylece sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 813.424.200,79 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960973
BIST