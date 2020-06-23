***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.06.2020 18:20
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, 21 Ocak -07 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII
-
128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca yapılan açıklama olup, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852550
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0547
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05389,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,74
|Açılış
|: 389,02
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 9,85
|
|YKGYO
|4,26
|136.423.801
|% 9,79
|
|DGKLB
|2,48
|41.344.335
|% 9,73
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|GLRYH
|14,64
|56.791.364
|% -4,69
|
|GSRAY
|2,88
|226.256.377
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5541
|8,5970
|% 0,52
|
|Frank
|7,2324
|7,2760
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|12,34
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.535
|12,30
|
|Tam
|2.588
|2.600
|12,60
|
|Yarım
|1.261
|1.272
|6,20
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,34
|
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