***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, 21 Ocak -07 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca yapılan açıklama olup, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852550BIST