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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2020 19:21
GÜNCEL HABERLER



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. Elektrik Üretim 102000000 93840000 TRY 92 Bağlı Ortaklık
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Eski Ünvan Odaş Enerji) Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 615000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Elektrik Üretim 2650000 2385000 TRY 90 Bağlı Ortaklık
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Üretim 5601000 4480800 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı Ortaklık
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı Ortaklık
Suda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı Ortaklık
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 600000 600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Çan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 506000 TRY 92 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850360


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 6,05 3.381.878 % 10,00  
YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6429 8,6862 % 0,37  
Frank 7,1432 7,1863 % 1,18  
Riyal 1,8079 1,8170 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 17,77  
Altın Gr. 376 376 4,88  
Cumhuriyet 2.432 2.461 26,90  
Tam 2.503 2.533 31,50  
Yarım 1.222 1.233 11,60  
Çeyrek 611 617 6,90  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 -0,09  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,51 40,51 -0,29  
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