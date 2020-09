***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Varyap Meridian Barbaros Mah. Karanfil Sok. : No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksVaryap Meridian Barbaros Mah. Karanfil Sok. : No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir İstanbul 0216 474 1 474 0216 474 0 474Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇan Kömür ve İnşaat A.Ş. Elektrik Üretim 252410000 252410000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVoytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Eski Ünvan Odaş Enerji) Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 615000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSuda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKüçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Elektrik Üretim 2650000 2385000 TRY 90 Bağlı OrtaklıkEna Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Üretim 5601000 4480800 TRY 80 Bağlı OrtaklıkOdaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı OrtaklıkAnadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı OrtaklıkSuda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkCR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı OrtaklıkYel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 600000 600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 506000 TRY 92 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876179BIST