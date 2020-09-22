***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2020 16:27
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Varyap Meridian Barbaros Mah. Karanfil Sok. : No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Varyap Meridian Barbaros Mah. Karanfil Sok. : No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir İstanbul 0216 474 1 474 0216 474 0 474
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. Elektrik Üretim 252410000 252410000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Eski Ünvan Odaş Enerji) Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 615000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Elektrik Üretim 2650000 2385000 TRY 90 Bağlı Ortaklık
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Üretim 5601000 4480800 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı Ortaklık
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı Ortaklık
Suda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı Ortaklık
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 600000 600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Çan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 506000 TRY 92 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876179
BIST