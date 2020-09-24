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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 18:26
GÜNCEL HABERLER



***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 5.53 A/B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BURAK ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür - Evet 15.53 A/B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MUSTAFA ALİ ÖZAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0.45 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0.45 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
NECDET AKŞAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.08.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780237 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite Başkanı), Denetim Komitesi (Komite Üyesi), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Üyesi)
SALİH EREZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780237 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite Üyesi), Denetim Komitesi (Komite Başkanı), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Başkanı)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876587


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