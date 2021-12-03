***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2021 17:45
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Erdem Aykın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.09.2014 0216 474 1 474 yatirimciiliskileri@odasenerji.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209289/702091
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980960
BIST
18:001.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 30,75
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0013,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0479
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0015,4811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0277
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:00780,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,61
|Açılış
|: 780,71
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MAKTK
|3,74
|66.806.476
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.865
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|3.276.739
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|2.116.119
|% -9,95
|
|UZERB
|35,64
|647.463
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.208.722
|% -9,93
|
|THYAO
|18,58
|3.408.454.754
|% 1,81
|
|GARAN
|11,67
|1.671.132.909
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,33
|1.409.660.953
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.303.670.827
|% 4,89
|
|SISE
|13,26
|1.200.159.262
|% -0,45
|
|ODAS
|1,63
|616.565.899
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|593.771.930
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|965.742.031
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|308.170.728
|% 1,68
|
|THYAO
|18,58
|3.408.454.754
|% 1,81
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6724
|13,7112
|% 0,35
|
|Euro
|15,4184
|15,4811
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,1183
|18,2092
|% -0,23
|
|Frank
|14,8485
|14,9380
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6476
|3,6659
|% 0,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,42
|
|Altın Gr.
|782
|782
|3,30
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|72,21
|72,21
|2,54
|