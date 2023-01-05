***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









dığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 4.87 A/B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -BURAK ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 23.05.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür - Evet 15.81 A/B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0.19 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -UMUT APAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.12.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080969 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan) - Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)ZEHRA ZEYNEP DERELİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.12.2022 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080969 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye) - Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094289BIST