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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

21.07.2020 08:21
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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/07/2020
Karar Sayısı
2020/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca ve Tebliğ'in 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve  Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 21/07/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
A. Bahattin ÖZAL                    Burak ALTAY
Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Başkan Vekili
   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860606


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YONGA 29,04 88.282 % 10,00  
PKENT 490,00 245.490 % 9,99  
BFREN 667,10 1.851.203 % 9,99  
VKFYO 6,72 3.955.799 % 9,98  
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Frank 7,2844 7,3282 % 0,15  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,02  
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Altın Ons 1.822 1.822 4,06  
Altın Gr. 402 402 1,21  
Cumhuriyet 2.660 2.700 10,00  
Tam 2.686 2.699 7,70  
Yarım 1.304 1.320 3,80  
Çeyrek 654 661 1,90  
Gümüş.Ons 20,34 20,37 0,43  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
B. Petrol 43,59 43,59 0,31  
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