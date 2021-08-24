***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 800.000.000 TL bedelli artırılarak 1.400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 23.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 31.203.426,190 TL olup, kalan paylar, 25-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin internet adresi www.odasenerji.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan www.halkyatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960177BIST