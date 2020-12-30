***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.12.2020 20:13
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak
1. Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Salih Erez'in seçilmesine,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Salih Erez'in ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Salih Erez'in, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine,
oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895776
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
18:057,3797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
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7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
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9,0914
En Düşük
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18:05447,17
En Yüksek
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|Açılış
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|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3687
|7,3722
|% -0,31
|
|Euro
|9,0275
|9,0534
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,9971
|10,0472
|% 0,47
|
|Frank
|8,3120
|8,3620
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9588
|1,9687
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|7,09
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,01
|
|B. Petrol
|51,17
|51,17
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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