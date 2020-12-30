***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak1. Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Salih Erez'in seçilmesine,2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Salih Erez'in ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Salih Erez'in, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine,oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895776BIST