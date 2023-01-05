***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak- Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'in, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine,katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094288BIST