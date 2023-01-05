***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.01.2023 17:39
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak
- Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'in, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine,
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094288
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0827
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7520
18:051.103,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.103,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7680
|18,7780
|% 0,19
|
|Euro
|19,7646
|19,7833
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,2293
|22,3408
|% -1,35
|
|Frank
|19,9515
|20,0716
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9799
|5,0048
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-14,65
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.493
|7.568
|-58,00
|
|Yarım
|3.629
|3.699
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.850
|-14,00
|
Seans Raporu
18:05
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