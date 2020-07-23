***ODAS* *VKY*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******VKY*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızı müteakip olarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.Konu ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861413BIST