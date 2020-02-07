***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.02.2020 15:55
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/1899
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA52020
Nominal Değer (TL)
55.250.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/02/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
15/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817618
BIST
16:19121.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -544,81
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:195,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
16:196,5682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:19301,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 301,46
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.468.683
|% 19,97
|
|ARENA
|12,75
|37.647.036
|% 15,80
|
|LINK
|34,06
|30.229.729
|% 15,38
|
|AYCES
|11,59
|6.017.272
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|72.801.720
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,59
|738.914.591
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,82
|500.079.963
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,95
|384.157.008
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,13
|286.402.786
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,23
|277.634.976
|% 4,24
|
|IHLGM
|1,23
|277.634.976
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,82
|500.079.963
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,95
|384.157.008
|% 0,34
|
|ODAS
|2,24
|246.495.422
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,13
|286.402.786
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7313
|7,7701
|% 0,19
|
|Frank
|6,1115
|6,1483
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,86
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,62
|
|Yarım
|960
|985
|0,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:27PGSUS
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