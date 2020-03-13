***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.03.2020 16:46
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA52053
Nominal Değer (TL)
56.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/03/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
29/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828809
BIST
16:3697.172
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 3.532,32
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:366,3011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:367,0123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0606
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:36321,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,81
|Açılış
|: 321,17
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|48.210.222
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|12.504.597
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.054.670
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|92.410.840
|% 9,97
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|LKMNH
|6,46
|3.096.164
|% -9,90
|
|ASELS
|26,02
|1.081.965.026
|% 6,81
|
|THYAO
|9,25
|930.782.750
|% 9,08
|
|GARAN
|9,32
|530.079.900
|% 6,64
|
|KRDMD
|2,08
|350.270.858
|% 4,00
|
|EREGL
|8,36
|336.724.368
|% 2,58
|
|ODAS
|1,38
|284.567.382
|% 4,55
|
|IHLGM
|0,95
|160.130.846
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,08
|350.270.858
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,26
|300.886.925
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|160.036.889
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8209
|7,8601
|% -1,14
|
|Frank
|6,5650
|6,6046
|% -1,47
|
|Riyal
|1,6708
|1,6792
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,96
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|9,10
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|4,40
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,56
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,69
|