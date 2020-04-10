***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.04.2020 11:16
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA62037
Nominal Değer (TL)
123.010.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/04/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
19/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837131
BIST
11:1996.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 266,55
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:196,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:197,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:19360,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,33
|Açılış
|: 360,58
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.703.032
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.829.336
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|40.850.224
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.653.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|111,20
|5.960.066
|% -5,20
|
|TIRE
|6,99
|6.865.185
|% -4,64
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|TDGYO
|2,58
|545.395
|% -4,09
|
|PGSUS
|50,15
|458.875.694
|% 7,43
|
|THYAO
|9,83
|330.550.203
|% 0,92
|
|ISFIN
|3,16
|245.921.450
|% 3,27
|
|GARAN
|8,44
|190.262.842
|% -0,59
|
|TSPOR
|4,27
|169.041.559
|% 4,91
|
|ISFIN
|3,16
|245.921.450
|% 3,27
|
|GSRAY
|2,63
|168.341.656
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|107.695.622
|% -0,49
|
|TSPOR
|4,27
|169.041.559
|% 4,91
|
|IHLGM
|1,06
|40.238.286
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3098
|8,3515
|% 0,34
|
|Frank
|6,8905
|6,9320
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7716
|1,7804
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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