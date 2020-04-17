***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.04.2020 12:03
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA72010
Nominal Değer (TL)
43.100.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/04/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
03/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838864
BIST
13:2698.281
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 2.032,01
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:266,9027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0421
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9016
13:267,4746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0587
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4723
13:26375,80
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -7,97
|Açılış
|: 375,80
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.241.067
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|14.021.882
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.105.156
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.150.217
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.667.108
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,38
|7.114.564
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,50
|1.115.713.048
|% 3,17
|
|THYAO
|10,54
|528.659.514
|% 3,74
|
|ASELS
|27,34
|421.004.260
|% 2,55
|
|GARAN
|8,52
|385.672.023
|% 3,27
|
|AKBNK
|5,83
|377.111.962
|% 3,19
|
|KARSN
|1,46
|155.792.054
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|71.331.486
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,02
|162.541.966
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,08
|82.509.528
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,83
|377.111.962
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5886
|8,6317
|% -0,42
|
|Frank
|7,1052
|7,1480
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8398
|1,8490
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-31,96
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,64
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,10
|
|Tam
|2.490
|2.550
|-46,70
|
|Yarım
|1.210
|1.239
|-24,50
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|0,49
|