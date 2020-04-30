ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.930.775
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|55.226.344
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|57.222.880
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7375
|8,7813
|% 1,12
|Frank
|7,1773
|7,2205
|% 0,97
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-7,16
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,24
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-10,90
|Tam
|2.508
|2.563
|-11,30
|Yarım
|1.222
|1.253
|-5,50
|Çeyrek
|613
|627
|-2,70
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,14
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,79
|26,79
|2,57
Seans Raporu
- 17:52OZGYO Yüzde -5.03 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 772, 333 adet işlem
- 17:51XU100 Endeks 101, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 598.00 milyon TL de
- 17:51GYHOL Yüzde -8.47 oranında düşüşle 18.69 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 598 adet işlem
- 17:50ACSEL Yüzde -4.03 oranında düşüşle 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 497 adet işlem
- 17:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAA, KRDMD