***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.05.2020 11:39
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA72044
Nominal Değer (TL)
279.180.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/05/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
08/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842954
BIST
12:0998.610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -127,69
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:097,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0939
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1681
En Düşük
7,0607
12:097,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:09391,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,42
|Açılış
|: 391,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.143.480
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.206.484
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.277.742
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|122.548.417
|% -9,91
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ERSU
|4,40
|25.758.989
|% -8,52
|
|PINSU
|5,34
|24.720.885
|% -6,97
|
|KRDMD
|2,38
|399.883.153
|% 5,31
|
|GARAN
|8,08
|242.418.651
|% -0,74
|
|ASELS
|27,22
|230.051.434
|% 0,59
|
|KOZAA
|12,26
|152.025.120
|% 2,85
|
|ODAS
|1,85
|147.421.544
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,38
|399.883.153
|% 5,31
|
|ODAS
|1,85
|147.421.544
|% 2,21
|
|KARSN
|1,87
|140.424.938
|% 8,09
|
|PETKM
|3,52
|143.623.525
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,29
|50.006.307
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8269
|8,8712
|% 0,56
|
|Frank
|7,3134
|7,3575
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8997
|1,9092
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-2,25
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.563
|23,00
|
|Tam
|2.588
|2.630
|27,70
|
|Yarım
|1.263
|1.286
|13,50
|
|Çeyrek
|630
|643
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,84
|31,84
|0,87
|
Seans Raporu
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