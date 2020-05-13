***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.05.2020 17:48
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA72069
Nominal Değer (TL)
54.590.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/05/2020
Vadesi (Gün)
61
İtfa Tarihi
13/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844757
BIST
17:34100.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 925,98
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:346,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:347,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
17:34384,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,39
|Açılış
|: 384,46
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.696.552
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|18,80
|12.824.136
|% -9,44
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,94
|1.779.181.073
|% 5,54
|
|KRDMD
|2,47
|584.844.596
|% 3,35
|
|GARAN
|7,95
|578.673.505
|% 0,51
|
|THYAO
|10,67
|570.483.479
|% 0,28
|
|ECILC
|5,96
|537.285.328
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,47
|584.844.596
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,29
|189.186.192
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,86
|532.841.380
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,20
|300.050.436
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|211.180.248
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5226
|8,5654
|% -0,35
|
|Frank
|7,1740
|7,2172
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|7,49
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-0,70
|
|Tam
|2.539
|2.575
|-0,80
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-0,03
|
Seans Raporu
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