***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.06.2020 17:33
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA12115
Nominal Değer (TL)
25.480.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/06/2020
Vadesi (Gün)
217
İtfa Tarihi
08/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849553
BIST
17:57110.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 577,98
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:576,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:577,6802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:57365,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -6,95
|Açılış
|: 365,19
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|4.888.029
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.727.540
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|KARTN
|493,50
|37.616.291
|% 9,98
|
|RTALB
|18,73
|45.613.695
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|415.362
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|18.349.831
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,17
|7.979.258
|% -7,64
|
|EUHOL
|1,71
|11.032.186
|% -6,56
|
|SERVE
|4,50
|911.014
|% -5,66
|
|GARAN
|8,27
|1.505.183.108
|% 1,60
|
|THYAO
|12,74
|889.657.085
|% 1,19
|
|TUPRS
|89,15
|582.781.495
|% 3,00
|
|PETKM
|3,77
|441.828.025
|% -2,33
|
|ASELS
|31,90
|440.222.561
|% 0,69
|
|GARAN
|8,27
|1.505.183.108
|% 1,60
|
|EKGYO
|1,64
|262.545.973
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|441.828.025
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,32
|139.826.645
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|118.328.336
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6035
|8,6467
|% 1,46
|
|Frank
|7,0185
|7,0608
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8006
|1,8097
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-39,86
|
|Altın Gr.
|365
|366
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|2.373
|2.404
|-43,80
|
|Tam
|2.443
|2.470
|-48,80
|
|Yarım
|1.192
|1.207
|-22,00
|
|Çeyrek
|596
|604
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,28
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|2,10
|