***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.06.2020 15:52
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEAE2016
Nominal Değer (TL)
38.150.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/06/2020
Vadesi (Gün)
126
İtfa Tarihi
16/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850951
BIST
16:49109.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 812,36
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
16:496,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:497,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:49382,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,28
|Açılış
|: 382,30
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,43
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.306.985
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.296.105
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.478
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|813.070.981
|% 0,25
|
|GARAN
|8,16
|706.222.235
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,18
|665.002.264
|% 8,57
|
|ECILC
|5,90
|572.029.098
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|568.134.616
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,95
|568.134.616
|% 0,52
|
|TSKB
|1,26
|327.985.249
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|347.500.945
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,77
|140.904.095
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,18
|665.002.264
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% -0,22
|
|Frank
|7,1801
|7,2233
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8131
|1,8222
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|14,64
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.494
|8,70
|
|Tam
|2.541
|2.563
|8,90
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|4,40
|
|Çeyrek
|620
|626
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,05
|39,05
|0,50
|