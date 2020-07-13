***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.07.2020 11:53
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEAE2040
Nominal Değer (TL)
188.307.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/07/2020
Vadesi (Gün)
105
İtfa Tarihi
26/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859299
BIST
14:44117.672
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.863,49
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:446,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:447,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:44399,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,45
|Açılış
|: 399,41
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.315.759
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.667
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|64.386.576
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.273.061
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|463.542.566
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.133.384.009
|% 3,24
|
|THYAO
|11,99
|737.265.962
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|514.527.656
|% 5,95
|
|GARAN
|7,95
|499.411.983
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,84
|463.542.566
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.133.384.009
|% 3,24
|
|ODAS
|2,85
|514.527.656
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|330.493.328
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.338.612
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,61
|169.501.027
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6226
|8,6659
|% -0,14
|
|Frank
|7,2569
|7,3006
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,99
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.614
|8,90
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,20
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,55
|