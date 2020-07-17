***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.07.2020 11:07
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA12172
Nominal Değer (TL)
78.360.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/07/2020
Vadesi (Gün)
182
İtfa Tarihi
15/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860202
BIST
15:25118.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -41,49
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:256,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:257,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:25398,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,44
|Açılış
|: 398,77
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,78
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.410
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.644.662
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.961.344
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.534.999
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,21
|8.478.972
|% -4,33
|
|AYEN
|6,07
|13.363.626
|% -4,26
|
|SAFKR
|4,27
|1.975.598
|% -3,83
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|TSPOR
|4,51
|210.755.430
|% -3,63
|
|SASA
|14,13
|1.266.887.730
|% 7,70
|
|GARAN
|7,95
|738.585.341
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,29
|693.890.926
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|502.797.367
|% 4,87
|
|ASELS
|32,60
|433.194.544
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,29
|693.890.926
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|502.797.367
|% 4,87
|
|TSKB
|1,25
|127.187.727
|% -1,57
|
|IHLGM
|1,82
|169.480.566
|% 0,00
|
|GARAN
|7,95
|738.585.341
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5831
|8,6261
|% -0,01
|
|Frank
|7,2652
|7,3089
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|10,70
|
|Tam
|2.667
|2.678
|11,00
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|5,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,30
|