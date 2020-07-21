***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.07.2020 12:11
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEAE2057
Nominal Değer (TL)
16.710.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/07/2020
Vadesi (Gün)
97
İtfa Tarihi
26/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860696
BIST
13:27120.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.122,12
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:276,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:277,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:27402,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,81
|Açılış
|: 402,50
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,78
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.260.529
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.220.166
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.676.156
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.799.152
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|75.849.195
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|KUTPO
|48,64
|41.042.960
|% -4,91
|
|FMIZP
|77,00
|41.997.025
|% -4,41
|
|ISBTR
|46.499,00
|94.999
|% -4,13
|
|GUSGR
|5,39
|606.078.696
|% -0,55
|
|GARAN
|8,00
|460.884.129
|% 1,27
|
|ODAS
|2,86
|458.709.042
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,15
|429.437.570
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,32
|409.405.098
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|409.405.098
|% 0,87
|
|ODAS
|2,86
|458.709.042
|% 0,00
|
|ADESE
|2,56
|353.747.034
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,70
|209.369.751
|% 1,80
|
|GUSGR
|5,39
|606.078.696
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6814
|8,7249
|% 0,31
|
|Frank
|7,2909
|7,3348
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|7,99
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.632
|9,40
|
|Tam
|2.690
|2.701
|9,70
|
|Yarım
|1.306
|1.321
|4,70
|
|Çeyrek
|655
|661
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,44
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,50
|0,11
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|1,05
|