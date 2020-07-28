***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.07.2020 11:54
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA22122
Nominal Değer (TL)
50.422.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/07/2020
Vadesi (Gün)
210
İtfa Tarihi
23/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862343
BIST
13:091.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -17,32
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
13:096,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0888
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:098,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1070
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:09431,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,95
|Açılış
|: 431,99
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|36.520.495
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.053.101
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|21.718.532
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|78.412.162
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|32.963.890
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|33.789.583
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|KLNMA
|48,20
|48.219.420
|% -7,13
|
|BUCIM
|5,97
|31.162.621
|% -6,57
|
|ASELS
|37,56
|1.262.998.103
|% -0,32
|
|GUSGR
|5,94
|962.691.359
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,31
|621.704.078
|% -0,43
|
|GARAN
|7,62
|411.668.402
|% -1,93
|
|KRDMD
|3,10
|373.978.768
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,31
|621.704.078
|% -0,43
|
|GUSGR
|5,94
|962.691.359
|% 4,95
|
|IHLAS
|0,96
|157.750.310
|% -3,03
|
|GSDHO
|2,72
|344.650.646
|% 3,82
|
|IHLGM
|1,78
|226.573.049
|% -2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9167
|8,9615
|% 1,08
|
|Frank
|7,5265
|7,5718
|% 1,20
|
|Riyal
|1,8457
|1,8550
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-8,93
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.807
|2.844
|17,20
|
|Tam
|2.892
|2.925
|17,70
|
|Yarım
|1.404
|1.427
|8,60
|
|Çeyrek
|704
|715
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,28
|5,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,01
|