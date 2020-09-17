***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.09.2020 17:33
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEAK2026
Nominal Değer (TL)
134.680.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/09/2020
Vadesi (Gün)
68
İtfa Tarihi
24/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875473
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0791
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9467
En Düşük
8,8040
18:05471,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,48
|Açılış
|: 471,54
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5472
|7,5533
|% 0,65
|
|Euro
|8,9283
|8,9453
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7329
|9,7817
|% 0,27
|
|Frank
|8,2574
|8,3072
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0054
|2,0154
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-15,60
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem