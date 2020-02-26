***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.02.2020 19:20
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.251 0 0 -34.338 0 0 182.001 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 -501.838 0 0 -466.755 0 -466.755
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 -501.838 0 0 -466.755 0 -466.755
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 0 0 0 -319.837 0 320.572 3.291.375 0 3.291.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -551 749 0 0 -20.043 -68.858 0 0 0 17.150 -71.553 0 -71.553
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.992 1.785 0 0 56.095 24.258 0 0 0 71.122 151.268 0 151.268
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.954.069 71.068.645 85.022.714 16.577.715 69.256.341 85.834.056
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 858.528 2.915.929 3.774.457 842.498 2.843.284 3.685.782
Teminat Mektupları
848.364 926.587 1.774.951 837.641 957.928 1.795.569
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
848.364 926.587 1.774.951 837.641 957.928 1.795.569
Banka Kredileri
0 395.765 395.765 4.857 646.200 651.057
İthalat Kabul Kredileri
0 395.765 395.765 4.857 646.200 651.057
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
10.164 739.775 749.939 0 669.337 669.337
Belgeli Akreditifler
10.164 739.775 749.939 0 669.337 669.337
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 853.802 853.802 0 569.819 569.819
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 2.304.896 1.888.880 4.193.776 1.059.791 7.405.555 8.465.346
Cayılamaz Taahhütler
2.304.896 1.888.880 4.193.776 1.059.791 7.405.555 8.465.346
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
41.440 1.878.130 1.919.570 295.906 7.335.418 7.631.324
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
180.846 268 181.114 171.113 60.801 231.914
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
57.317 0 57.317 58.384 0 58.384
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.025.293 0 2.025.293 534.388 0 534.388
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 10.482 10.482 0 9.336 9.336
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
10.790.645 66.263.836 77.054.481 14.675.426 59.007.502 73.682.928
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 800.000 0 800.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 800.000 0 800.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.790.645 66.263.836 77.054.481 13.875.426 59.007.502 72.882.928
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.477.974 3.847.264 5.325.238 1.983.668 2.513.650 4.497.318
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.170.486 1.488.792 2.659.278 1.516.808 786.294 2.303.102
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
307.488 2.358.472 2.665.960 466.860 1.727.356 2.194.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.676.360 59.039.793 66.716.153 7.249.820 49.321.679 56.571.499
Swap Para Alım İşlemleri
1.339.859 13.320.243 14.660.102 1.287.179 9.179.708 10.466.887
Swap Para Satım İşlemleri
2.796.501 11.801.534 14.598.035 3.164.239 7.302.811 10.467.050
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.770.000 16.959.008 18.729.008 1.399.201 16.419.580 17.818.781
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.770.000 16.959.008 18.729.008 1.399.201 16.419.580 17.818.781
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.636.311 3.376.779 5.013.090 4.641.938 7.172.173 11.814.111
Para Alım Opsiyonları
609.888 1.683.030 2.292.918 2.321.435 3.155.683 5.477.118
Para Satım Opsiyonları
1.026.423 1.284.941 2.311.364 2.320.503 3.260.630 5.581.133
Faiz Alım Opsiyonları
0 204.404 204.404 0 377.930 377.930
Faiz Satım Opsiyonları
0 204.404 204.404 0 377.930 377.930
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.419.539 45.929.521 116.349.060 66.328.631 44.036.050 110.364.681
EMANET KIYMETLER
1.824.852 443.421 2.268.273 427.543 334.423 761.966
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.009.360 0 1.009.360 72.163 0 72.163
Emanete Alınan Menkul Değerler
702.513 225.200 927.713 206.929 32.605 239.534
Tahsile Alınan Çekler
1.061 195.025 196.086 2.843 233.584 236.427
Tahsile Alınan Ticari Senetler
111.918 23.196 135.114 145.608 68.234 213.842
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
68.594.687 45.486.100 114.080.787 65.901.088 43.701.627 109.602.715
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
25.391.867 6.109.638 31.501.505 25.360.317 5.538.591 30.898.908
Emtia
9.168.853 0 9.168.853 4.015.884 0 4.015.884
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.972.330 24.768.570 49.740.900 26.108.685 22.429.525 48.538.210
Diğer Rehinli Kıymetler
9.061.637 14.607.892 23.669.529 10.416.202 15.733.511 26.149.713
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
84.373.608 116.998.166 201.371.774 82.906.346 113.292.391 196.198.737
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.706.333 190.116
Alınan Faizler
2.880.235 3.237.394
Ödenen Faizler
-1.858.303 -2.251.993
Alınan Temettüler
13 17
Alınan Ücret ve Komisyonlar
131.898 143.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
213.135 129.028
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
245.527 205.067
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-496.659 -533.674
Ödenen Vergiler
-143.054 -315.211
Diğer
VI-1 733.541 -424.131
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.036.533 -1.258.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.130 -2.521
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-862.474 -758.463
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-288.404 2.799.034
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -267.622 -1.069.042
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
147.645 559.568
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.102.471 -2.956.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.615.115 -123.964
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-992.477 -48.018
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 715.285 341.834
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
669.800 -1.068.090
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-569.034 692.456
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-67.941 -14.086
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
148.191 79.529
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.058.555 -265.352
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 922.463
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-355.359 -1.409.714
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
764.630 1.379.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
561.893 215.970
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.849.820 460.149
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.293.000 -244.179
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
5.073 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
459.324 849.370
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.121.983 689.706
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 5.287.542 4.597.836
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 6.409.525 5.287.542
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.122 17.150
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
80.146 -88.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-207 198
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.554 -706
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.288 960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59 -56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
80.353 -88.901
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
71.917 -25.696
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
31.100 -88.280
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.664 25.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.268 -71.553
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.030.375 6.746.197 10.776.572 3.987.346 4.148.189 8.135.535
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.801.724 5.433.950 8.235.674 2.820.844 3.920.663 6.741.507
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 190.797 3.426.917 3.617.714 1.022.782 2.976.158 3.998.940
Bankalar
I-3 550.424 2.008.987 2.559.411 1.058.065 944.809 2.002.874
Para Piyasalarından Alacaklar
2.060.644 0 2.060.644 740.121 0 740.121
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-141 -1.954 -2.095 -124 -304 -428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 1.463 2.631 4.094 3.269 0 3.269
Devlet Borçlanma Senetleri
1.463 2.631 4.094 3.269 0 3.269
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 519.598 627.713 1.147.311 300.657 4.801 305.458
Devlet Borçlanma Senetleri
454.788 620.108 1.074.896 295.760 0 295.760
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 7.605 12.502 4.897 4.801 9.698
Diğer Finansal Varlıklar
59.913 0 59.913 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 707.590 681.903 1.389.493 862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
707.590 681.903 1.389.493 862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.727.759 10.691.408 19.419.167 9.291.634 11.998.653 21.290.287
Krediler
I-5 9.890.346 9.417.865 19.308.211 10.551.880 9.946.465 20.498.345
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 631.544 1.721.085 2.352.629 471.071 2.231.271 2.702.342
Devlet Borçlanma Senetleri
464.877 894.811 1.359.688 471.071 1.495.213 1.966.284
Diğer Finansal Varlıklar
166.667 826.274 992.941 0 736.058 736.058
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.794.131 -447.542 -2.241.673 -1.731.317 -179.083 -1.910.400
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 590.474 0 590.474 238.525 0 238.525
Satış Amaçlı
590.474 0 590.474 238.525 0 238.525
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 212.317 0 212.317 86.823 0 86.823
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 74.813 0 74.813 62.942 0 62.942
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
74.813 0 74.813 62.942 0 62.942
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
21.454 0 21.454 78.747 0 78.747
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 245.840 0 245.840 272.167 0 272.167
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 493.682 833.019 1.326.701 627.587 608.005 1.235.592
VARLIKLAR TOPLAMI
14.396.714 18.270.624 32.667.338 14.645.771 16.754.847 31.400.618
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 8.109.852 13.987.521 22.097.373 8.495.839 13.065.209 21.561.048
ALINAN KREDİLER
II-3 16.497 1.843.922 1.860.419 2.549 3.004.633 3.007.182
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 9.013 169.591 178.604 100 0 100
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 760.000 0 760.000 207.110 0 207.110
Bonolar
760.000 0 760.000 207.110 0 207.110
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 568.129 692.781 1.260.910 971.302 221.318 1.192.620
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
568.129 692.781 1.260.910 855.261 221.318 1.076.579
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 116.041 0 116.041
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 165.095 2.084 167.179 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-9 108.822 18.609 127.431 109.730 21.594 131.324
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.571 0 14.571 11.847 0 11.847
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
94.251 18.609 112.860 97.883 21.594 119.477
CARİ VERGİ BORCU
II-10 42.265 0 42.265 48.582 0 48.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.735.813 1.735.813 0 1.636.012 1.636.012
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.735.813 1.735.813 0 1.636.012 1.636.012
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 171.433 966.330 1.137.763 227.591 169.227 396.818
ÖZKAYNAKLAR
3.275.982 23.599 3.299.581 3.218.328 1.494 3.219.822
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
708 3.279 3.987 2.700 1.494 4.194
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-28.868 20.320 -8.548 -88.901 0 -88.901
Kar Yedekleri
-53.624 0 -53.624 735 0 735
Yasal Yedekler
II-13 26.149 0 26.149 25.291 0 25.291
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-79.773 0 -79.773 -24.556 0 -24.556
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
71.122 0 71.122 17.150 0 17.150
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.122 0 71.122 17.150 17.150
Azınlık Payları
II-14 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.227.088 19.440.250 32.667.338 13.281.131 18.119.487 31.400.618
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 2.954.151 3.361.368
Kredilerden Alınan Faizler
2.253.133 2.705.675
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
32.273 53.322
Bankalardan Alınan Faizler
185.879 211.783
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
126.403 83.140
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
305.830 249.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
786 1.062
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
73.377 65.433
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
231.667 182.564
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
50.633 58.389
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -2.002.074 -2.330.181
Mevduata Verilen Faizler
-1.553.318 -2.067.434
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-84.829 -131.514
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.040 -2.292
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-271.116 -126.590
Kiralama Faiz Giderleri
-33.895 0
Diğer Faiz Giderleri
-51.876 -2.351
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
952.077 1.031.187
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
106.961 118.906
Alınan Ücret ve Komisyonlar
131.898 153.516
Gayri Nakdi Kredilerden
46.573 35.831
Diğer
85.325 117.685
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
IV-12 -24.937 -34.610
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
IV-12 -24.937 -34.610
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 13 17
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 10.849 45.038
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
28.379 -58.430
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
179.642 796.680
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-197.172 -693.212
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 191.739 144.369
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.261.639 1.339.517
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -536.037 -664.815
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-252.416 -212.922
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -383.108 -445.150
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
90.078 16.630
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 90.078 16.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -18.956 520
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-19.506 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
550 520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 71.122 17.150
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 71.122 17.150
Grubun Karı (Zararı)
71.122 17.150
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821855
BIST