***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.251 0 0 -34.338 0 0 182.001 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 -501.838 0 0 -466.755 0 -466.755Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 -501.838 0 0 -466.755 0 -466.755Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 0 0 0 -319.837 0 320.572 3.291.375 0 3.291.375Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -551 749 0 0 -20.043 -68.858 0 0 0 17.150 -71.553 0 -71.553Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiXXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.992 1.785 0 0 56.095 24.258 0 0 0 71.122 151.268 0 151.268Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.954.069 71.068.645 85.022.714 16.577.715 69.256.341 85.834.056GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 858.528 2.915.929 3.774.457 842.498 2.843.284 3.685.782Teminat Mektupları848.364 926.587 1.774.951 837.641 957.928 1.795.569Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları848.364 926.587 1.774.951 837.641 957.928 1.795.569Banka Kredileri0 395.765 395.765 4.857 646.200 651.057İthalat Kabul Kredileri0 395.765 395.765 4.857 646.200 651.057Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler10.164 739.775 749.939 0 669.337 669.337Belgeli Akreditifler10.164 739.775 749.939 0 669.337 669.337Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 853.802 853.802 0 569.819 569.819Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 2.304.896 1.888.880 4.193.776 1.059.791 7.405.555 8.465.346Cayılamaz Taahhütler2.304.896 1.888.880 4.193.776 1.059.791 7.405.555 8.465.346Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri41.440 1.878.130 1.919.570 295.906 7.335.418 7.631.324Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri180.846 268 181.114 171.113 60.801 231.914Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri57.317 0 57.317 58.384 0 58.384İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.025.293 0 2.025.293 534.388 0 534.388Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 10.482 10.482 0 9.336 9.336Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR10.790.645 66.263.836 77.054.481 14.675.426 59.007.502 73.682.928Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 800.000 0 800.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 800.000 0 800.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler10.790.645 66.263.836 77.054.481 13.875.426 59.007.502 72.882.928Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.477.974 3.847.264 5.325.238 1.983.668 2.513.650 4.497.318Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.170.486 1.488.792 2.659.278 1.516.808 786.294 2.303.102Vadeli Döviz Satım İşlemleri307.488 2.358.472 2.665.960 466.860 1.727.356 2.194.216Para ve Faiz Swap İşlemleri7.676.360 59.039.793 66.716.153 7.249.820 49.321.679 56.571.499Swap Para Alım İşlemleri1.339.859 13.320.243 14.660.102 1.287.179 9.179.708 10.466.887Swap Para Satım İşlemleri2.796.501 11.801.534 14.598.035 3.164.239 7.302.811 10.467.050Swap Faiz Alım İşlemleri1.770.000 16.959.008 18.729.008 1.399.201 16.419.580 17.818.781Swap Faiz Satım İşlemleri1.770.000 16.959.008 18.729.008 1.399.201 16.419.580 17.818.781Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.636.311 3.376.779 5.013.090 4.641.938 7.172.173 11.814.111Para Alım Opsiyonları609.888 1.683.030 2.292.918 2.321.435 3.155.683 5.477.118Para Satım Opsiyonları1.026.423 1.284.941 2.311.364 2.320.503 3.260.630 5.581.133Faiz Alım Opsiyonları0 204.404 204.404 0 377.930 377.930Faiz Satım Opsiyonları0 204.404 204.404 0 377.930 377.930Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER70.419.539 45.929.521 116.349.060 66.328.631 44.036.050 110.364.681EMANET KIYMETLER1.824.852 443.421 2.268.273 427.543 334.423 761.966Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.009.360 0 1.009.360 72.163 0 72.163Emanete Alınan Menkul Değerler702.513 225.200 927.713 206.929 32.605 239.534Tahsile Alınan Çekler1.061 195.025 196.086 2.843 233.584 236.427Tahsile Alınan Ticari Senetler111.918 23.196 135.114 145.608 68.234 213.842Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER68.594.687 45.486.100 114.080.787 65.901.088 43.701.627 109.602.715Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri25.391.867 6.109.638 31.501.505 25.360.317 5.538.591 30.898.908Emtia9.168.853 0 9.168.853 4.015.884 0 4.015.884Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul24.972.330 24.768.570 49.740.900 26.108.685 22.429.525 48.538.210Diğer Rehinli Kıymetler9.061.637 14.607.892 23.669.529 10.416.202 15.733.511 26.149.713Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI84.373.608 116.998.166 201.371.774 82.906.346 113.292.391 196.198.737Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.706.333 190.116Alınan Faizler2.880.235 3.237.394Ödenen Faizler-1.858.303 -2.251.993Alınan Temettüler13 17Alınan Ücret ve Komisyonlar131.898 143.619Elde Edilen Diğer Kazançlar213.135 129.028Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar245.527 205.067Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-496.659 -533.674Ödenen Vergiler-143.054 -315.211DiğerVI-1 733.541 -424.131Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.036.533 -1.258.206Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.130 -2.521Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-862.474 -758.463Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-288.404 2.799.034Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -267.622 -1.069.042Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)147.645 559.568Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.102.471 -2.956.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)1.615.115 -123.964Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-992.477 -48.018Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 715.285 341.834Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı669.800 -1.068.090YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-569.034 692.456İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-67.941 -14.086Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller148.191 79.529Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.058.555 -265.352Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 922.463Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-355.359 -1.409.714Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar764.630 1.379.616FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit561.893 215.970Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.849.820 460.149Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.293.000 -244.179İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler5.073 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi459.324 849.370Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.121.983 689.706Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 5.287.542 4.597.836Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 6.409.525 5.287.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)71.122 17.150DİĞER KAPSAMLI GELİRLER80.146 -88.703Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-207 198Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.554 -706Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.288 960Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler59 -56Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar80.353 -88.901Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri71.917 -25.696Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)31.100 -88.280Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.664 25.075TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.268 -71.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.030.375 6.746.197 10.776.572 3.987.346 4.148.189 8.135.535Nakit ve Nakit Benzerleri2.801.724 5.433.950 8.235.674 2.820.844 3.920.663 6.741.507Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 190.797 3.426.917 3.617.714 1.022.782 2.976.158 3.998.940BankalarI-3 550.424 2.008.987 2.559.411 1.058.065 944.809 2.002.874Para Piyasalarından Alacaklar2.060.644 0 2.060.644 740.121 0 740.121Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-141 -1.954 -2.095 -124 -304 -428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 1.463 2.631 4.094 3.269 0 3.269Devlet Borçlanma Senetleri1.463 2.631 4.094 3.269 0 3.269Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 519.598 627.713 1.147.311 300.657 4.801 305.458Devlet Borçlanma Senetleri454.788 620.108 1.074.896 295.760 0 295.760Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 7.605 12.502 4.897 4.801 9.698Diğer Finansal Varlıklar59.913 0 59.913 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 707.590 681.903 1.389.493 862.576 222.725 1.085.301Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı707.590 681.903 1.389.493 862.576 222.725 1.085.301Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.727.759 10.691.408 19.419.167 9.291.634 11.998.653 21.290.287KredilerI-5 9.890.346 9.417.865 19.308.211 10.551.880 9.946.465 20.498.345Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 631.544 1.721.085 2.352.629 471.071 2.231.271 2.702.342Devlet Borçlanma Senetleri464.877 894.811 1.359.688 471.071 1.495.213 1.966.284Diğer Finansal Varlıklar166.667 826.274 992.941 0 736.058 736.058Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.794.131 -447.542 -2.241.673 -1.731.317 -179.083 -1.910.400SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 590.474 0 590.474 238.525 0 238.525Satış Amaçlı590.474 0 590.474 238.525 0 238.525Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 212.317 0 212.317 86.823 0 86.823MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 74.813 0 74.813 62.942 0 62.942Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer74.813 0 74.813 62.942 0 62.942YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI21.454 0 21.454 78.747 0 78.747ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 245.840 0 245.840 272.167 0 272.167DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 493.682 833.019 1.326.701 627.587 608.005 1.235.592VARLIKLAR TOPLAMI14.396.714 18.270.624 32.667.338 14.645.771 16.754.847 31.400.618YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 8.109.852 13.987.521 22.097.373 8.495.839 13.065.209 21.561.048ALINAN KREDİLERII-3 16.497 1.843.922 1.860.419 2.549 3.004.633 3.007.182PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 9.013 169.591 178.604 100 0 100İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 760.000 0 760.000 207.110 0 207.110Bonolar760.000 0 760.000 207.110 0 207.110Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 568.129 692.781 1.260.910 971.302 221.318 1.192.620Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı568.129 692.781 1.260.910 855.261 221.318 1.076.579Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 0 0 0 116.041 0 116.041FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 165.095 2.084 167.179 0 0 0KARŞILIKLARII-9 108.822 18.609 127.431 109.730 21.594 131.324Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı14.571 0 14.571 11.847 0 11.847Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar94.251 18.609 112.860 97.883 21.594 119.477CARİ VERGİ BORCUII-10 42.265 0 42.265 48.582 0 48.582ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 1.735.813 1.735.813 0 1.636.012 1.636.012Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.735.813 1.735.813 0 1.636.012 1.636.012DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 171.433 966.330 1.137.763 227.591 169.227 396.818ÖZKAYNAKLAR3.275.982 23.599 3.299.581 3.218.328 1.494 3.219.822Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler708 3.279 3.987 2.700 1.494 4.194Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-28.868 20.320 -8.548 -88.901 0 -88.901Kar Yedekleri-53.624 0 -53.624 735 0 735Yasal YedeklerII-13 26.149 0 26.149 25.291 0 25.291Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-79.773 0 -79.773 -24.556 0 -24.556Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar71.122 0 71.122 17.150 0 17.150Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı71.122 0 71.122 17.150 17.150Azınlık PaylarıII-14 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.227.088 19.440.250 32.667.338 13.281.131 18.119.487 31.400.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 2.954.151 3.361.368Kredilerden Alınan Faizler2.253.133 2.705.675Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler32.273 53.322Bankalardan Alınan Faizler185.879 211.783Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler126.403 83.140Menkul Değerlerden Alınan Faizler305.830 249.059Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar786 1.062Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar73.377 65.433İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler231.667 182.564Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri50.633 58.389FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -2.002.074 -2.330.181Mevduata Verilen Faizler-1.553.318 -2.067.434Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-84.829 -131.514Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.040 -2.292İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-271.116 -126.590Kiralama Faiz Giderleri-33.895 0Diğer Faiz Giderleri-51.876 -2.351NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ952.077 1.031.187NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ106.961 118.906Alınan Ücret ve Komisyonlar131.898 153.516Gayri Nakdi Kredilerden46.573 35.831Diğer85.325 117.685Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)IV-12 -24.937 -34.610Gayri Nakdi Kredilere0 0DiğerIV-12 -24.937 -34.610TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 13 17TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 10.849 45.038Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)28.379 -58.430Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)179.642 796.680Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-197.172 -693.212DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 191.739 144.369FAALİYET BRÜT KÂRI1.261.639 1.339.517BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -536.037 -664.815DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-252.416 -212.922DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -383.108 -445.150NET FAALİYET KARI (ZARARI)90.078 16.630BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 90.078 16.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -18.956 520Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19.506 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi550 520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 71.122 17.150DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 71.122 17.150Grubun Karı (Zararı)71.122 17.150Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821855BIST