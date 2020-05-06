***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 805 0 0 -3.594 21.788 0 0 0 4.025 23.024 0 23.024Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 5.550 0 0 -23.637 -47.070 0 -53.624 0 4.025 3.171.337 0 3.171.337Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -738 0 0 -128.054 767 0 0 0 31.797 -96.228 0 -96.228Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 5.792 0 0 -92.002 -43.833 0 17.498 0 31.797 3.203.353 0 3.203.353Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.540.448 74.546.656 86.087.104 12.392.357 71.068.645 83.461.002GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 1.021.383 3.281.492 4.302.875 858.528 2.915.929 3.774.457Teminat Mektupları987.793 892.755 1.880.548 848.364 926.587 1.774.951Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları987.793 892.755 1.880.548 848.364 926.587 1.774.951Banka Kredileri0 325.807 325.807 0 395.765 395.765İthalat Kabul Kredileri0 325.807 325.807 0 395.765 395.765Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler33.590 813.163 846.753 10.164 739.775 749.939Belgeli Akreditifler33.590 813.163 846.753 10.164 739.775 749.939Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.249.767 1.249.767 0 853.802 853.802Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.020.322 1.844.964 2.865.286 743.184 1.888.880 2.632.064Cayılamaz Taahhütler1.020.322 1.844.964 2.865.286 743.184 1.888.880 2.632.064Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri321.137 1.820.907 2.142.044 41.440 1.878.130 1.919.570Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri185.885 12.481 198.366 180.846 268 181.114Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri61.906 0 61.906 57.317 0 57.317İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri451.394 0 451.394 463.581 0 463.581Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 11.576 11.576 0 10.482 10.482Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR9.498.743 69.420.200 78.918.943 10.790.645 66.263.836 77.054.481Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler9.498.743 69.420.200 78.918.943 10.790.645 66.263.836 77.054.481Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri634.984 2.612.186 3.247.170 1.477.974 3.847.264 5.325.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri475.137 1.133.262 1.608.399 1.170.486 1.488.792 2.659.278Vadeli Döviz Satım İşlemleri159.847 1.478.924 1.638.771 307.488 2.358.472 2.665.960Para ve Faiz Swap İşlemleri6.267.503 61.746.463 68.013.966 7.676.360 59.039.793 66.716.153Swap Para Alım İşlemleri2.070.662 11.174.994 13.245.656 1.339.859 13.320.243 14.660.102Swap Para Satım İşlemleri1.056.841 12.135.239 13.192.080 2.796.501 11.801.534 14.598.035Swap Faiz Alım İşlemleri1.570.000 19.218.115 20.788.115 1.770.000 16.959.008 18.729.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.570.000 19.218.115 20.788.115 1.770.000 16.959.008 18.729.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.596.256 5.061.551 7.657.807 1.636.311 3.376.779 5.013.090Para Alım Opsiyonları935.367 2.653.636 3.589.003 609.888 1.683.030 2.292.918Para Satım Opsiyonları1.660.889 1.956.409 3.617.298 1.026.423 1.284.941 2.311.364Faiz Alım Opsiyonları0 225.753 225.753 0 204.404 204.404Faiz Satım Opsiyonları0 225.753 225.753 0 204.404 204.404Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER67.644.445 49.335.458 116.979.903 70.419.539 45.929.521 116.349.060EMANET KIYMETLER2.056.028 578.000 2.634.028 1.824.852 443.421 2.268.273Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.017.336 402 1.017.738 1.009.360 0 1.009.360Emanete Alınan Menkul Değerler902.955 378.989 1.281.944 702.513 225.200 927.713Tahsile Alınan Çekler924 177.781 178.705 1.061 195.025 196.086Tahsile Alınan Ticari Senetler134.813 20.828 155.641 111.918 23.196 135.114Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.588.417 48.757.458 114.345.875 68.594.687 45.486.100 114.080.787Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri25.785.804 6.686.605 32.472.409 25.391.867 6.109.638 31.501.505Emtia9.060.430 0 9.060.430 9.168.853 0 9.168.853Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul22.130.604 26.616.674 48.747.278 24.972.330 24.768.570 49.740.900Diğer Rehinli Kıymetler8.611.579 15.454.179 24.065.758 9.061.637 14.607.892 23.669.529Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI79.184.893 123.882.114 203.067.007 82.811.896 116.998.166 199.810.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı665.394 -197.794Alınan Faizler436.183 787.013Ödenen Faizler-332.596 -633.357Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar29.307 36.890Elde Edilen Diğer Kazançlar-4.867 -46.768Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar33.060 39.556Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-129.931 -128.238Ödenen Vergiler-56.517 -47.060Diğer690.755 -205.836Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.404.433 -517.316Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.340.034 -8.721Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-326.708 13.409Kredilerdeki Net (Artış) Azalış701.201 595.731Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-759.351 114.086Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-39.854 -1.011.350Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-340.078 -37.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-39.540 -162.096Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-338.345 -476.237Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-921.724 454.992Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.739.039 -715.110YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-459.145 -295.083Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-20.278 -186.580Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller144.964 19.225Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.719.192 -461.562Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar35.869 193.693Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -314.922Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.099.492 455.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit832.802 478.930Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.016.590 694.900Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-187.430 -215.970İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler3.642 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi463.472 205.836Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.901.910 -325.427Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.409.525 5.287.542Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.507.615 4.962.115Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)31.797 4.025DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-128.025 18.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-738 805Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-946 1.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler208 -227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-127.287 18.194Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-164.173 -4.606Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)984 27.933Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.902 -5.133TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-96.228 23.024Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.481.150 7.804.935 11.286.085 4.030.375 6.746.197 10.776.572Nakit ve Nakit Benzerleri1.458.064 5.209.405 6.667.469 2.801.724 5.433.950 8.235.674Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 80.508 4.253.340 4.333.848 190.797 3.426.917 3.617.714BankalarI-3 160.366 957.421 1.117.787 550.424 2.008.987 2.559.411Para Piyasalarından Alacaklar1.217.298 0 1.217.298 2.060.644 0 2.060.644Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-108 -1.356 -1.464 -141 -1.954 -2.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 38.341 4.904 43.245 1.463 2.631 4.094Devlet Borçlanma Senetleri670 4.904 5.574 1.463 2.631 4.094Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar37.671 0 37.671 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 1.319.719 1.198.130 2.517.849 519.598 627.713 1.147.311Devlet Borçlanma Senetleri684.534 1.190.907 1.875.441 454.788 620.108 1.074.896Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 7.223 12.120 4.897 7.605 12.502Diğer Finansal Varlıklar630.288 0 630.288 59.913 0 59.913Türev Finansal VarlıklarI-2 665.026 1.392.496 2.057.522 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı665.026 1.392.496 2.057.522 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.188.825 10.313.450 17.502.275 8.727.759 10.691.408 19.419.167KredilerI-5 8.013.542 9.846.547 17.860.089 9.890.346 9.417.865 19.308.211Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 359.417 972.120 1.331.537 631.544 1.721.085 2.352.629Devlet Borçlanma Senetleri191.072 972.120 1.163.192 464.877 894.811 1.359.688Diğer Finansal Varlıklar168.345 168.345 166.667 826.274 992.941Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.184.134 -505.217 -1.689.351 -1.794.131 -447.542 -2.241.673SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 707.979 0 707.979 590.474 0 590.474Satış Amaçlı707.979 707.979 590.474 590.474Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 211.287 0 211.287 212.317 0 212.317MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 73.760 0 73.760 74.813 0 74.813Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer73.760 0 73.760 74.813 0 74.813YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI27.919 0 27.919 21.454 0 21.454ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 272.151 0 272.151 245.840 0 245.840DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 511.595 1.537.725 2.049.320 493.682 833.019 1.326.701VARLIKLAR TOPLAMI12.474.666 19.656.110 32.130.776 14.396.714 18.270.624 32.667.338YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 7.432.471 14.264.988 21.697.459 8.109.852 13.987.521 22.097.373ALINAN KREDİLERII-3 14.594 1.508.015 1.522.609 16.497 1.843.922 1.860.419PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 1.048 173.272 174.320 9.013 169.591 178.604İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 998.553 0 998.553 760.000 0 760.000Bonolar998.553 0 998.553 760.000 0 760.000Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 614.808 1.377.665 1.992.473 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı614.808 1.377.665 1.992.473 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 161.820 1.248 163.068 165.095 2.084 167.179KARŞILIKLARII-9 82.995 30.099 113.094 108.822 18.609 127.431Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.521 0 17.521 14.571 0 14.571Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar65.474 30.099 95.573 94.251 18.609 112.860CARİ VERGİ BORCUII-10 48.009 0 48.009 42.265 0 42.265ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 1.874.755 1.874.755 0 1.735.813 1.735.813Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.874.755 1.874.755 0 1.735.813 1.735.813DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 185.042 158.041 343.083 171.433 966.330 1.137.763ÖZKAYNAKLAR3.296.385 -93.032 3.203.353 3.275.982 23.599 3.299.581Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler707 2.542 3.249 708 3.279 3.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-40.261 -95.574 -135.835 -28.868 20.320 -8.548Kar Yedekleri17.498 0 17.498 -53.624 0 -53.624Yasal YedeklerII-13 29.705 0 29.705 26.149 0 26.149Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-12.207 -12.207 -79.773 -79.773Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar31.797 0 31.797 71.122 0 71.122Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı31.797 31.797 71.122 71.122Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.835.725 19.295.051 32.130.776 13.227.088 19.440.250 32.667.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 567.566 808.328Kredilerden Alınan Faizler407.051 626.337Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 12.127Bankalardan Alınan Faizler21.813 67.424Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler43.071 17.794Menkul Değerlerden Alınan Faizler82.595 68.852Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.140 156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar37.198 20.735İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler44.257 47.961Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri13.036 15.794FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -308.865 -578.905Mevduata Verilen Faizler-221.314 -495.943Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-13.929 -23.808Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.848 -1.119İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-55.973 -48.084Kiralama Faiz Giderleri-6.057 -9.714Diğer Faiz Giderleri-9.744 -237NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ258.701 229.423NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ23.968 29.604Alınan Ücret ve Komisyonlar29.310 37.527Gayri Nakdi Kredilerden12.024 12.848Diğer17.286 24.679Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.342 -7.923Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-5.342 -7.923TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 6TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -24.614 88.134Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-13.390 -3.934Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)24.604 84.534Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-35.828 7.534DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 9.210 12.535FAALİYET BRÜT KÂRI267.265 359.702BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -44.537 -115.368DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 0 -91.443PERSONEL GİDERLERİ (-)-70.213 -59.457DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -111.129 -88.220NET FAALİYET KARI (ZARARI)41.386 5.214BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.386 5.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-9.589 -1.189Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-9.589 -1.189Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)31.797 4.025DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI31.797 4.025Grubun Karı (Zararı)31.797 4.025Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843142BIST