***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 2.099 0 0 -27.546 22.731 0 0 0 10.212 7.496 0 7.496Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 6.844 0 0 -47.589 -46.127 0 -53.624 0 10.212 3.155.809 0 3.155.809Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 687 0 0 7.522 1.529 0 0 0 64.501 74.239 0 74.239Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 7.217 0 0 43.574 -43.071 0 17.498 0 64.501 3.373.820 0 3.373.820Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER12.936.661 71.683.018 84.619.679 12.392.357 71.068.645 83.461.002GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 1.357.661 3.579.951 4.937.612 858.528 2.915.929 3.774.457Teminat Mektupları1.098.869 850.102 1.948.971 848.364 926.587 1.774.951Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.098.869 850.102 1.948.971 848.364 926.587 1.774.951Banka Kredileri0 226.367 226.367 0 395.765 395.765İthalat Kabul Kredileri0 226.367 226.367 0 395.765 395.765Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler35.142 935.693 970.835 10.164 739.775 749.939Belgeli Akreditifler35.142 935.693 970.835 10.164 739.775 749.939Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden223.650 1.567.789 1.791.439 0 853.802 853.802Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.472.942 4.713.340 6.186.282 743.184 1.888.880 2.632.064Cayılamaz Taahhütler1.472.942 4.713.340 6.186.282 743.184 1.888.880 2.632.064Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri785.562 4.700.884 5.486.446 41.440 1.878.130 1.919.570Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri203.648 379 204.027 180.846 268 181.114Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri55.078 0 55.078 57.317 0 57.317İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri428.654 0 428.654 463.581 0 463.581Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 12.077 12.077 0 10.482 10.482Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR10.106.058 63.389.727 73.495.785 10.790.645 66.263.836 77.054.481Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler10.106.058 63.389.727 73.495.785 10.790.645 66.263.836 77.054.481Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri254.196 2.407.851 2.662.047 1.477.974 3.847.264 5.325.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri167.210 1.158.012 1.325.222 1.170.486 1.488.792 2.659.278Vadeli Döviz Satım İşlemleri86.986 1.249.839 1.336.825 307.488 2.358.472 2.665.960Para ve Faiz Swap İşlemleri8.844.303 57.169.003 66.013.306 7.676.360 59.039.793 66.716.153Swap Para Alım İşlemleri797.341 9.072.036 9.869.377 1.339.859 13.320.243 14.660.102Swap Para Satım İşlemleri1.386.962 8.448.229 9.835.191 2.796.501 11.801.534 14.598.035Swap Faiz Alım İşlemleri3.330.000 19.824.369 23.154.369 1.770.000 16.959.008 18.729.008Swap Faiz Satım İşlemleri3.330.000 19.824.369 23.154.369 1.770.000 16.959.008 18.729.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.007.559 3.804.307 4.811.866 1.636.311 3.376.779 5.013.090Para Alım Opsiyonları463.156 1.728.716 2.191.872 609.888 1.683.030 2.292.918Para Satım Opsiyonları544.403 1.686.579 2.230.982 1.026.423 1.284.941 2.311.364Faiz Alım Opsiyonları0 194.506 194.506 0 204.404 204.404Faiz Satım Opsiyonları0 194.506 194.506 0 204.404 204.404Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 8.566 8.566 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER68.507.167 52.166.578 120.673.745 70.419.539 45.929.521 116.349.060EMANET KIYMETLER3.656.184 1.099.274 4.755.458 1.824.852 443.421 2.268.273Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.926.466 1.926.466 1.009.360 0 1.009.360Emanete Alınan Menkul Değerler1.604.852 905.100 2.509.952 702.513 225.200 927.713Tahsile Alınan Çekler2.192 173.628 175.820 1.061 195.025 196.086Tahsile Alınan Ticari Senetler122.674 20.546 143.220 111.918 23.196 135.114Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER64.850.983 51.067.304 115.918.287 68.594.687 45.486.100 114.080.787Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri25.957.992 7.031.694 32.989.686 25.391.867 6.109.638 31.501.505Emtia9.029.548 9.029.548 9.168.853 0 9.168.853Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul21.233.661 27.960.974 49.194.635 24.972.330 24.768.570 49.740.900Diğer Rehinli Kıymetler8.629.782 16.074.636 24.704.418 9.061.637 14.607.892 23.669.529Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI81.443.828 123.849.596 205.293.424 82.811.896 116.998.166 199.810.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı177.142 334.735Alınan Faizler906.431 1.423.498Ödenen Faizler-621.065 -966.029Alınan Temettüler0 13Alınan Ücret ve Komisyonlar51.909 73.951Elde Edilen Diğer Kazançlar27.792 1.520Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar22.650 78.330Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-251.598 -225.570Ödenen Vergiler-82.761 -86.042Diğer123.784 35.064Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-945.017 -2.925.414Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-242.086 -6.310Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-234.133 -340.750Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-627.963 -133.054Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-880.898 -251.200Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)4.028 -144.083Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-433.621 -1.012.099Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-37.946 -546.786Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.129.386 -751.235Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-621.784 260.103Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-767.875 -2.590.679YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.757.405 -45.083Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-29.858 -19.100Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller88.805 52.443Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.478.933 -337.797Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar516.019 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-30.193 -351.777Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.176.755 611.148Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit435.230 703.581Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.095.820 1.792.975Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.670.512 -1.127.435İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler9.922 38.041Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi742.767 284.374Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.347.283 -1.647.807Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.409.525 5.287.542Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.062.242 3.639.735Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)64.501 10.212DİĞER KAPSAMLI GELİRLER9.738 -2.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar687 2.099Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları881 2.691Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-194 -592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.051 -4.815Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri9.644 -35.315Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.959 29.142Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.552 1.358TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.239 7.496Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.117.277 8.646.955 13.764.232 4.030.375 6.746.197 10.776.572Nakit ve Nakit Benzerleri520.547 5.592.464 6.113.011 2.801.724 5.433.950 8.235.674Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 480.319 4.049.946 4.530.265 190.797 3.426.917 3.617.714BankalarI-3 40.471 1.543.811 1.584.282 550.424 2.008.987 2.559.411Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 2.060.644 0 2.060.644Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-243 -1.293 -1.536 -141 -1.954 -2.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 37.420 4.742 42.162 1.463 2.631 4.094Devlet Borçlanma Senetleri728 4.742 5.470 1.463 2.631 4.094Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar36.692 0 36.692 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 3.931.863 1.550.106 5.481.969 519.598 627.713 1.147.311Devlet Borçlanma Senetleri2.918.238 1.541.103 4.459.341 454.788 620.108 1.074.896Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 9.003 13.900 4.897 7.605 12.502Diğer Finansal Varlıklar1.008.728 0 1.008.728 59.913 0 59.913Türev Finansal VarlıklarI-2 627.447 1.499.643 2.127.090 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı627.447 1.499.643 2.127.090 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.872.048 9.709.634 18.581.682 8.727.759 10.691.408 19.419.167KredilerI-5 9.807.250 9.486.209 19.293.459 9.890.346 9.417.865 19.308.211Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 308.413 771.439 1.079.852 631.544 1.721.085 2.352.629Devlet Borçlanma Senetleri195.432 771.439 966.871 464.877 894.811 1.359.688Diğer Finansal Varlıklar112.981 0 112.981 166.667 826.274 992.941Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.243.615 -548.014 -1.791.629 -1.794.131 -447.542 -2.241.673SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 700.666 0 700.666 590.474 0 590.474Satış Amaçlı700.666 0 700.666 590.474 0 590.474Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 202.129 0 202.129 212.317 0 212.317MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 69.587 0 69.587 74.813 0 74.813Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer69.587 0 69.587 74.813 0 74.813YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI29.720 0 29.720 21.454 0 21.454ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 226.925 0 226.925 245.840 0 245.840DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 604.844 1.714.026 2.318.870 493.682 833.019 1.326.701VARLIKLAR TOPLAMI15.823.196 20.070.615 35.893.811 14.396.714 18.270.624 32.667.338YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 6.711.963 14.999.543 21.711.506 8.109.852 13.987.521 22.097.373ALINAN KREDİLERII-3 6.262 1.258.716 1.264.978 16.497 1.843.922 1.860.419PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 2.421.291 480.903 2.902.194 9.013 169.591 178.604İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 1.786.141 0 1.786.141 760.000 0 760.000Bonolar1.706.226 0 1.706.226 760.000 0 760.000Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller79.915 0 79.915 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 537.625 1.502.240 2.039.865 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı537.625 1.502.240 2.039.865 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 156.398 796 157.194 165.095 2.084 167.179KARŞILIKLARII-9 96.191 32.532 128.723 108.822 18.609 127.431Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı19.105 0 19.105 14.571 0 14.571Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar77.086 32.532 109.618 94.251 18.609 112.860CARİ VERGİ BORCUII-10 39.225 0 39.225 42.265 0 42.265ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 1.965.956 1.965.956 0 1.735.813 1.735.813Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.965.956 1.965.956 0 1.735.813 1.735.813DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 305.097 219.112 524.209 171.433 966.330 1.137.763ÖZKAYNAKLAR3.391.237 -17.417 3.373.820 3.275.982 23.599 3.299.581Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler708 3.966 4.674 708 3.279 3.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21.886 -21.383 503 -28.868 20.320 -8.548Kar Yedekleri17.498 0 17.498 -53.624 0 -53.624Yasal YedeklerII-13 29.705 0 29.705 26.149 0 26.149Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-12.207 0 -12.207 -79.773 0 -79.773Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar64.501 0 64.501 71.122 0 71.122Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı64.501 0 64.501 71.122 0 71.122Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.451.430 20.442.381 35.893.811 13.227.088 19.440.250 32.667.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 1.118.914 1.578.343 551.348 770.015Kredilerden Alınan Faizler799.394 1.229.997 392.343 603.660Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 24.308 0 12.181Bankalardan Alınan Faizler34.949 104.542 13.136 37.118Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler55.028 30.079 11.957 12.285Menkul Değerlerden Alınan Faizler207.127 161.700 124.532 92.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.113 366 1.973 210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar136.448 47.988 99.250 27.253İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler67.566 113.346 23.309 65.385Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri22.416 27.717 9.380 11.923FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -656.476 -1.060.438 -347.611 -481.533Mevduata Verilen Faizler-434.480 -900.244 -213.166 -404.301Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-25.512 -46.348 -11.583 -22.540Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-27.823 -3.837 -25.975 -2.718İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-134.042 -93.359 -78.069 -45.275Kiralama Faiz Giderleri-13.295 -16.061 -7.238 -6.347Diğer Faiz Giderleri-21.324 -589 -11.580 -352NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ462.438 517.905 203.737 288.482NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ40.947 59.461 16.979 29.857Alınan Ücret ve Komisyonlar51.912 73.949 22.602 36.422Gayri Nakdi Kredilerden20.102 25.422 8.078 12.574Diğer31.810 48.527 14.524 23.848Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.965 -14.488 -5.623 -6.565Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-10.965 -14.488 -5.623 -6.565TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 13 0 7TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 32.692 22.879 57.306 -65.255Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.325 -6.156 24.715 -2.222Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)13.209 -14.886 -11.395 -99.420Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.158 43.921 43.986 36.387DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 18.680 61.565 9.470 49.030FAALİYET BRÜT KÂRI554.757 661.823 287.492 302.121BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -141.514 -263.479 -96.977 -148.111DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 0 -81.765 0 9.678PERSONEL GİDERLERİ (-)-139.244 -123.315 -69.031 -63.858DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -193.329 -180.538 -82.200 -92.318NET FAALİYET KARI (ZARARI)80.670 12.726 39.284 7.512BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 80.670 12.726 39.284 7.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -16.169 -2.514 -6.580 -1.325Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-16.169 -2.514 -6.580 -1.325Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 64.501 10.212 32.704 6.187DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI64.501 10.212 32.704 6.187Grubun Karı (Zararı)64.501 10.212 32.704 6.187Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865471BIST