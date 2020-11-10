***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 2.056 0 0 16.173 23.494 0 0 0 22.113 63.836 0 63.836Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 6.801 0 0 -3.870 -45.364 0 -53.624 0 22.113 3.212.149 0 3.212.149Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.786 0 0 -64.012 2.288 0 0 0 103.031 43.093 0 43.093Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 8.316 0 0 -27.960 -42.312 0 17.498 0 103.031 3.342.674 0 3.342.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER16.893.739 77.875.028 94.768.767 12.392.357 71.068.645 83.461.002GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 1.781.564 3.217.210 4.998.774 858.528 2.915.929 3.774.457Teminat Mektupları1.411.814 760.037 2.171.851 848.364 926.587 1.774.951Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.411.814 760.037 2.171.851 848.364 926.587 1.774.951Banka Kredileri0 9.812 9.812 0 395.765 395.765İthalat Kabul Kredileri0 9.812 9.812 0 395.765 395.765Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 945.362 945.362 10.164 739.775 749.939Belgeli Akreditifler0 945.362 945.362 10.164 739.775 749.939Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden369.750 1.501.999 1.871.749 0 853.802 853.802Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.835.552 4.686.052 6.521.604 743.184 1.888.880 2.632.064Cayılamaz Taahhütler1.835.552 4.686.052 6.521.604 743.184 1.888.880 2.632.064Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.047.626 4.672.360 5.719.986 41.440 1.878.130 1.919.570Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri329.117 0 329.117 180.846 268 181.114Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri52.369 0 52.369 57.317 0 57.317İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri399.587 0 399.587 463.581 0 463.581Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.853 0 6.853 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 13.692 13.692 0 10.482 10.482Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.276.623 69.971.766 83.248.389 10.790.645 66.263.836 77.054.481Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler13.276.623 69.971.766 83.248.389 10.790.645 66.263.836 77.054.481Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri547.453 2.939.698 3.487.151 1.477.974 3.847.264 5.325.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri109.737 1.636.622 1.746.359 1.170.486 1.488.792 2.659.278Vadeli Döviz Satım İşlemleri437.716 1.303.076 1.740.792 307.488 2.358.472 2.665.960Para ve Faiz Swap İşlemleri11.672.179 62.171.012 73.843.191 7.676.360 59.039.793 66.716.153Swap Para Alım İşlemleri517.375 10.070.730 10.588.105 1.339.859 13.320.243 14.660.102Swap Para Satım İşlemleri1.904.804 8.549.182 10.453.986 2.796.501 11.801.534 14.598.035Swap Faiz Alım İşlemleri4.625.000 21.775.550 26.400.550 1.770.000 16.959.008 18.729.008Swap Faiz Satım İşlemleri4.625.000 21.775.550 26.400.550 1.770.000 16.959.008 18.729.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.056.991 4.841.633 5.898.624 1.636.311 3.376.779 5.013.090Para Alım Opsiyonları438.853 2.263.224 2.702.077 609.888 1.683.030 2.292.918Para Satım Opsiyonları618.138 2.137.393 2.755.531 1.026.423 1.284.941 2.311.364Faiz Alım Opsiyonları0 220.508 220.508 0 204.404 204.404Faiz Satım Opsiyonları0 220.508 220.508 0 204.404 204.404Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 19.423 19.423 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER68.998.832 67.084.611 136.083.443 70.419.539 45.929.521 116.349.060EMANET KIYMETLER3.211.867 1.138.133 4.350.000 1.824.852 443.421 2.268.273Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.546.755 0 1.546.755 1.009.360 0 1.009.360Emanete Alınan Menkul Değerler1.586.237 944.748 2.530.985 702.513 225.200 927.713Tahsile Alınan Çekler2.694 187.073 189.767 1.061 195.025 196.086Tahsile Alınan Ticari Senetler76.181 6.312 82.493 111.918 23.196 135.114Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.786.965 65.946.478 131.733.443 68.594.687 45.486.100 114.080.787Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri26.244.977 8.098.582 34.343.559 25.391.867 6.109.638 31.501.505Emtia8.933.509 1.770.897 10.704.406 9.168.853 0 9.168.853Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul22.038.809 31.859.406 53.898.215 24.972.330 24.768.570 49.740.900Diğer Rehinli Kıymetler8.569.670 24.217.593 32.787.263 9.061.637 14.607.892 23.669.529Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI85.892.571 144.959.639 230.852.210 82.811.896 116.998.166 199.810.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-754.864 504.488Alınan Faizler1.663.206 2.087.628Ödenen Faizler-1.009.028 -1.560.978Alınan Temettüler0 13Alınan Ücret ve Komisyonlar77.069 105.186Elde Edilen Diğer Kazançlar49.644 35.710Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar146.443 134.044Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-377.464 -345.175Ödenen Vergiler-118.641 -105.431Diğer-1.186.093 153.491Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-12.612 -1.070.670Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-40.119 -8.140Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.246.363 -240.448Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.774.393 -283.409Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-960.211 543.290Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)275.214 -177.072Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.814.585 -1.031.088Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)46.396 -23.076Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.444.870 -711.861Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-572.591 861.134Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-767.476 -566.182YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.523.208 -50.024İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-50.456 -24.609Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller176.316 98.593Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.336.119 -517.121Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar578.367 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-30.193 -371.324Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.138.877 764.437Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.153.685 636.816Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.221.812 3.066.530Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.075.132 -2.458.660İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler7.005 28.946Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.555.128 234.513Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.581.871 255.123Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.409.525 5.287.542Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.827.654 5.542.665Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)103.031 22.113DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-59.938 41.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.786 2.056Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.128 2.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-342 -580Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-61.724 39.667Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-81.329 20.735Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.932 30.121Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.673 -11.189TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.093 63.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.736.411 10.608.267 16.344.678 4.030.375 6.746.197 10.776.572Nakit ve Nakit Benzerleri267.480 6.615.214 6.882.694 2.801.724 5.433.950 8.235.674Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 162.353 5.241.665 5.404.018 190.797 3.426.917 3.617.714BankalarI-3 105.184 1.375.201 1.480.385 550.424 2.008.987 2.559.411Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 2.060.644 0 2.060.644Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-57 -1.652 -1.709 -141 -1.954 -2.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 43.616 1.434 45.050 1.463 2.631 4.094Devlet Borçlanma Senetleri672 1.434 2.106 1.463 2.631 4.094Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar42.944 0 42.944 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 4.590.605 2.381.598 6.972.203 519.598 627.713 1.147.311Devlet Borçlanma Senetleri3.174.521 1.897.064 5.071.585 454.788 620.108 1.074.896Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 10.568 15.465 4.897 7.605 12.502Diğer Finansal Varlıklar1.411.187 473.966 1.885.153 59.913 0 59.913Türev Finansal VarlıklarI-2 834.710 1.610.021 2.444.731 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı834.710 1.610.021 2.444.731 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.747.501 10.495.477 20.242.978 8.727.759 10.691.408 19.419.167KredilerI-5 10.782.738 10.241.729 21.024.467 9.890.346 9.417.865 19.308.211Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 273.849 889.489 1.163.338 631.544 1.721.085 2.352.629Devlet Borçlanma Senetleri191.907 889.489 1.081.396 464.877 894.811 1.359.688Diğer Finansal Varlıklar81.942 0 81.942 166.667 826.274 992.941Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.309.086 -635.741 -1.944.827 -1.794.131 -447.542 -2.241.673SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 707.806 0 707.806 590.474 0 590.474Satış Amaçlı707.806 0 707.806 590.474 0 590.474Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 194.229 0 194.229 212.317 0 212.317MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 79.608 0 79.608 74.813 0 74.813Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer79.608 0 79.608 74.813 0 74.813YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI29.823 0 29.823 21.454 0 21.454ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 236.334 0 236.334 245.840 0 245.840DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 634.759 1.781.692 2.416.451 493.682 833.019 1.326.701VARLIKLAR TOPLAMI17.366.471 22.885.436 40.251.907 14.396.714 18.270.624 32.667.338YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 6.962.123 18.252.710 25.214.833 8.109.852 13.987.521 22.097.373ALINAN KREDİLERII-3 3.126 1.461.749 1.464.875 16.497 1.843.922 1.860.419PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 2.233.985 766.602 3.000.587 9.013 169.591 178.604İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 1.822.143 0 1.822.143 760.000 0 760.000Bonolar1.751.103 0 1.751.103 760.000 0 760.000Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller71.040 0 71.040 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 654.983 1.591.894 2.246.877 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı654.983 1.591.894 2.246.877 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 156.020 519 156.539 165.095 2.084 167.179KARŞILIKLARII-9 98.844 39.788 138.632 108.822 18.609 127.431Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.988 0 17.988 14.571 0 14.571Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar80.856 39.788 120.644 94.251 18.609 112.860CARİ VERGİ BORCUII-10 40.555 0 40.555 42.265 0 42.265ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 2.179.602 2.179.602 0 1.735.813 1.735.813Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.179.602 2.179.602 0 1.735.813 1.735.813DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 351.388 293.202 644.590 171.433 966.330 1.137.763ÖZKAYNAKLAR3.376.718 -34.044 3.342.674 3.275.982 23.599 3.299.581Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler708 5.065 5.773 708 3.279 3.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-31.163 -39.109 -70.272 -28.868 20.320 -8.548Kar Yedekleri17.498 0 17.498 -53.624 0 -53.624Yasal YedeklerII-13 29.705 0 29.705 26.149 0 26.149Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-12.207 0 -12.207 -79.773 0 -79.773Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar103.031 0 103.031 71.122 0 71.122Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı103.031 103.031 71.122 0 71.122Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.699.885 24.552.022 40.251.907 13.227.088 19.440.250 32.667.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 1.761.733 2.326.869 642.819 748.526Kredilerden Alınan Faizler1.231.890 1.800.820 432.496 570.823Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 32.273 0 7.965Bankalardan Alınan Faizler49.332 150.367 14.383 45.825Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler56.024 67.742 996 37.663Menkul Değerlerden Alınan Faizler390.924 237.838 183.797 76.138Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.849 603 4.736 237Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar291.950 59.624 155.502 11.636İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler91.125 177.611 23.559 64.265Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri33.563 37.829 11.147 10.112FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -1.044.512 -1.570.976 -388.036 -476.794Mevduata Verilen Faizler-645.840 -1.265.287 -211.360 -365.043Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-36.818 -64.354 -11.306 -18.006Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-86.107 -5.442 -58.284 -1.605İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-215.839 -210.350 -81.797 -83.247Kiralama Faiz Giderleri-20.181 -24.796 -6.886 -8.735Diğer Faiz Giderleri-39.727 -747 -18.403 -158NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ717.221 755.893 254.783 271.732NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ60.400 83.781 19.453 24.322Alınan Ücret ve Komisyonlar77.069 105.186 25.157 31.239Gayri Nakdi Kredilerden26.969 36.474 6.867 11.052Diğer50.100 68.712 18.290 20.187Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-16.669 -21.405 -5.704 -6.917Gayri Nakdi Kredilere-3 0 -3 0Diğer-16.666 -21.405 -5.701 -6.917TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 13 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 12.972 16.953 -19.720 -39.670Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)19.095 25.123 7.770 -2.465Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)73.673 -8.347 60.464 6.539Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-79.796 177 -87.954 -43.744DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 355.356 101.233 77.066 39.668FAALİYET BRÜT KÂRI1.145.949 957.873 331.582 296.052BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -527.158 -352.744 -126.034 -89.265DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 0 -118.397 0 -36.632PERSONEL GİDERLERİ (-)-210.615 -187.030 -71.371 -63.715DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -279.308 -271.814 -85.979 -91.276NET FAALİYET KARI (ZARARI)128.868 27.888 48.198 15.164BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 128.868 27.888 48.198 15.164SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -25.837 -5.775 -9.668 -3.261Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-25.837 -5.775 -9.668 -3.261Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 103.031 22.113 38.530 11.903DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI103.031 22.113 38.530 11.903Grubun Karı (Zararı)103.031 22.113 38.530 11.903Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03100000 0,00700000 0,01200000 0,00400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887869BIST