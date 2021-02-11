***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.992 1.785 0 0 56.095 24.258 0 0 0 71.122 151.268 0 151.268Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -4.639 -3.279 0 0 28.014 1.944 0 0 0 134.209 156.249 0 156.249Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER20.671.332 87.556.663 108.227.995 12.398.893 71.068.645 83.467.538GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 2.239.071 3.146.535 5.385.606 858.528 2.915.929 3.774.457Teminat Mektupları1.687.371 645.127 2.332.498 848.364 926.587 1.774.951Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.687.371 645.127 2.332.498 848.364 926.587 1.774.951Banka Kredileri0 9.759 9.759 0 395.765 395.765İthalat Kabul Kredileri0 9.759 9.759 0 395.765 395.765Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 867.081 867.081 10.164 739.775 749.939Belgeli Akreditifler0 867.081 867.081 10.164 739.775 749.939Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden551.700 1.624.568 2.176.268 0 853.802 853.802Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.224.838 3.063.959 4.288.797 749.720 1.888.880 2.638.600Cayılamaz Taahhütler1.224.838 3.063.959 4.288.797 749.720 1.888.880 2.638.600Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri335.537 3.050.880 3.386.417 41.440 1.878.130 1.919.570Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri430.136 0 430.136 180.846 268 181.114Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri48.352 0 48.352 57.317 0 57.317İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri404.739 0 404.739 463.581 0 463.581Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.074 0 6.074 6.536 0 6.536Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 13.079 13.079 0 10.482 10.482Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 17.207.423 81.346.169 98.553.592 10.790.645 66.263.836 77.054.481Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.207.423 81.346.169 98.553.592 10.790.645 66.263.836 77.054.481Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri838.395 3.024.469 3.862.864 1.477.974 3.847.264 5.325.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri704.788 1.254.165 1.958.953 1.170.486 1.488.792 2.659.278Vadeli Döviz Satım İşlemleri133.607 1.770.304 1.903.911 307.488 2.358.472 2.665.960Para ve Faiz Swap İşlemleri14.757.089 58.027.396 72.784.485 7.676.360 59.039.793 66.716.153Swap Para Alım İşlemleri833.409 12.077.136 12.910.545 1.339.859 13.320.243 14.660.102Swap Para Satım İşlemleri3.493.680 9.453.770 12.947.450 2.796.501 11.801.534 14.598.035Swap Faiz Alım İşlemleri5.215.000 18.248.245 23.463.245 1.770.000 16.959.008 18.729.008Swap Faiz Satım İşlemleri5.215.000 18.248.245 23.463.245 1.770.000 16.959.008 18.729.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.611.939 20.275.745 21.887.684 1.636.311 3.376.779 5.013.090Para Alım Opsiyonları984.684 1.933.212 2.917.896 609.888 1.683.030 2.292.918Para Satım Opsiyonları627.255 3.161.253 3.788.508 1.026.423 1.284.941 2.311.364Faiz Alım Opsiyonları0 7.590.640 7.590.640 0 204.404 204.404Faiz Satım Opsiyonları0 7.590.640 7.590.640 0 204.404 204.404Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 18.559 18.559 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER74.495.141 61.537.250 136.032.391 83.837.857 48.747.950 132.585.807EMANET KIYMETLER5.628.951 1.508.628 7.137.579 12.876.546 436.938 13.313.484Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.060.521 336.073 5.396.594 12.062.174 131.569 12.193.743Emanete Alınan Menkul Değerler509.349 442.778 952.127 701.393 87.148 788.541Tahsile Alınan Çekler4.124 723.459 727.583 1.061 195.025 196.086Tahsile Alınan Ticari Senetler54.957 6.318 61.275 111.918 23.196 135.114Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER68.816.024 59.989.401 128.805.425 70.924.562 48.279.579 119.204.141Menkul Kıymetler2.221.576 1.672.962 3.894.538 2.329.875 1.389.507 3.719.382Teminat Senetleri26.981.755 7.903.308 34.885.063 25.391.867 6.109.638 31.501.505Emtia8.790.103 1.705.633 10.495.736 9.168.853 1.403.972 10.572.825Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul21.618.657 30.177.689 51.796.346 24.972.330 24.768.570 49.740.900Diğer Rehinli Kıymetler9.203.933 18.529.809 27.733.742 9.061.637 14.607.892 23.669.529Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER50.166 39.221 89.387 36.749 31.433 68.182BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI95.166.473 149.093.913 244.260.386 96.236.750 119.816.595 216.053.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-211.627 1.706.333Alınan Faizler2.134.797 2.880.235Ödenen Faizler-1.539.586 -1.858.303Alınan Temettüler0 13Alınan Ücret ve Komisyonlar101.585 131.898Elde Edilen Diğer Kazançlar179.784 213.135Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar391.648 245.527Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-492.275 -496.659Ödenen Vergiler-55.532 -143.054Diğer-932.048 733.541Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim725.393 -1.036.533Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-188.601 -1.130Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-569.828 -862.474Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.801.337 -288.404Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.380.849 -267.622Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)773.752 147.645Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.765.126 -1.102.471Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-332.343 1.615.115Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.916.878 -992.477Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-457.405 715.285Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı513.766 669.800YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.863.386 -569.034İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-86.167 -67.941Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller234.348 148.191Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.393.597 -1.058.555Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.208.346Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-30.193 -355.359Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.203.877 764.630Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.195 561.893Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.296.951 3.849.820Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.317.091 -3.293.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler15.945 5.073Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi958.149 459.324Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.395.666 1.121.983Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.409.525 5.287.542Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.013.859 6.409.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)134.209 71.122DİĞER KAPSAMLI GELİRLER22.040 80.146Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.918 -207Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.717 -2.554Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-4.204 2.288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.003 59Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar29.958 80.353Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri33.745 71.917Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)3.861 31.100Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.648 -22.664TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.249 151.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.326.607 9.612.160 15.938.767 4.030.375 6.746.197 10.776.572Nakit ve Nakit Benzerleri739.014 5.670.822 6.409.836 2.801.724 5.433.950 8.235.674Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 278.774 4.597.321 4.876.095 190.797 3.426.917 3.617.714BankalarI-3 150.215 1.075.003 1.225.218 550.424 2.008.987 2.559.411Para Piyasalarından Alacaklar310.151 0 310.151 2.060.644 0 2.060.644Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-126 -1.502 -1.628 -141 -1.954 -2.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 167.166 31.047 198.213 1.463 2.631 4.094Devlet Borçlanma Senetleri679 20.246 20.925 1.463 2.631 4.094Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 10.801 10.801 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar166.487 0 166.487 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 4.589.660 2.491.578 7.081.238 519.598 627.713 1.147.311Devlet Borçlanma Senetleri3.153.523 2.012.359 5.165.882 454.788 620.108 1.074.896Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 213 5.110 4.897 7.605 12.502Diğer Finansal Varlıklar1.431.240 479.006 1.910.246 59.913 0 59.913Türev Finansal VarlıklarI-2 830.767 1.418.713 2.249.480 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı830.767 1.418.713 2.249.480 707.590 681.903 1.389.493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.828.423 9.626.143 20.454.566 8.727.759 10.691.408 19.419.167KredilerI-5 11.916.386 9.343.578 21.259.964 9.890.346 9.417.865 19.308.211Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 196.335 862.528 1.058.863 631.544 1.721.085 2.352.629Devlet Borçlanma Senetleri196.335 862.528 1.058.863 464.877 894.811 1.359.688Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 166.667 826.274 992.941Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.284.298 -579.963 -1.864.261 -1.794.131 -447.542 -2.241.673SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 672.505 0 672.505 590.474 0 590.474Satış Amaçlı672.505 0 672.505 590.474 0 590.474Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 189.036 0 189.036 212.317 0 212.317MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 97.369 0 97.369 74.813 0 74.813Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer97.369 0 97.369 74.813 0 74.813YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI27.428 0 27.428 21.454 0 21.454ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 227.363 0 227.363 245.840 0 245.840DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 643.970 1.784.825 2.428.795 493.682 833.019 1.326.701VARLIKLAR TOPLAMI19.012.701 21.023.128 40.035.829 14.396.714 18.270.624 32.667.338YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 7.914.614 17.724.580 25.639.194 8.109.852 13.987.521 22.097.373ALINAN KREDİLERII-3 1.040 1.406.131 1.407.171 16.497 1.843.922 1.860.419PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 2.868.068 677.925 3.545.993 9.013 169.591 178.604İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 563.046 0 563.046 760.000 0 760.000Bonolar499.471 0 499.471 760.000 0 760.000Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller63.575 0 63.575 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 762.984 1.423.732 2.186.716 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı762.984 1.423.732 2.186.716 568.129 692.781 1.260.910Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 120.954 0 120.954 165.095 2.084 167.179KARŞILIKLARII-9 138.985 33.566 172.551 108.822 18.609 127.431Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı24.506 0 24.506 14.571 0 14.571Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar114.479 33.566 148.045 94.251 18.609 112.860CARİ VERGİ BORCUII-10 67.042 0 67.042 42.265 0 42.265ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 2.109.077 2.109.077 0 1.735.813 1.735.813Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.109.077 2.109.077 0 1.735.813 1.735.813DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 420.103 348.152 768.255 171.433 966.330 1.137.763ÖZKAYNAKLAR3.388.122 67.708 3.455.830 3.275.982 23.599 3.299.581Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842